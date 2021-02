Az Európa-bajnokságért harcol a férfi kosárválogatott

Öt nap alatt négy Európa-bajnoki selejtezőt játszik Ukrajnában a magyar férfi kosárlabda-válogatott – ha egyet megnyer, kvalifikálja magát a 2022-es kontinenstornára.

Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány csapata remekül kezdte az Eb-selejtezőket. Rögtön az első meccsen – Szombathelyen – komoly bravúrt bemutatva 77-75-re győzte le a címvédő Szlovéniát, majd Ukrajnából is győztesen tért haza, 62-60-ra nyert. A folytatásban viszont már nem lépett pályára a csapat, ugyanis felütötte a fejét az öltözőben a koronavírus, így a szlovéniai buborék meccsei elmaradtak – ezért most meglehetősen sűrű menetrend, öt nap alatt négy mérkőzés vár az ukrajnai buborékban a csapatra. Ugyanakkor a négy selejtezőből elegendő csupán egyet megnyerni a sikeres Eb-kvalifikációhoz. Ami azért nem teljesíthetetlen feladat. Szlovénia és Ukrajna már kijutott az Eb-re, valószínűleg nem veszik véresen komolyan a selejtező-sorozatot lezáró kijevi tornát – a szlovénoknál több kulcs­ember ki is maradt a keretből. De így is vélhetően az eddig négyből négy meccsét elveszítő Ausztria ellen gyűjtheti be azt a hőn áhított egy győzelmet a magyar együttes – igaz, azt osztrákok megpróbáltak erős csapatot összeállítani.

A magyar válogatott Kecskeméten készült fel az erőltetett menetre. A játékosok, a szakmai stáb tagjai szombaton estek át az indulás előtti utolsó PCR-teszteken, mindenki negatív tesztet produkált. A magyar delegáció kedden érkezett meg Kijevbe. Az biztos, hogy lesznek komoly hiányzók: például Hanga Ádám (Barcelona) klubkötelezettségei miatt maradt ki a keretből, Golomán György (Charleroi) pedig sérült. Sztojan Ivkovics minden fórumon hangoztatja, hogy nem csupán egy mérkőzést akart megnyerni Kijevben a válogatott, hanem minden találkozón a győzelemre tör – a csoportelsőség a cél!

A magyar válogatott kerete: Pongó Marcell (Nürnberg), Allen Rosco (Niigita Albirex), Keller Ákos (Falco), Vojvoda Dávid (Alba), Szabó Zsolt (ZTE), Benke Szilárd (Falco), Somogyi Ádám (DEAC), Ferencz Csaba (Körmend), Horti Bálint (Kecskemét), Lukács Norbert (Alba), Perl Zoltán (Falco), Filipovity Márko (Pesaro), Eilingsfeld János (ASE), Pongó Máté (Szolnok), Karahodzic Kemal (Kecskemét), Váradi Benedek (Falco).

Menetrend, február 18., csütörtök, 20.00: Szlovénia–Magyarország. Február 19., péntek, 18.15: Ausztria–Magyarország. Február 21., vasárnap, 19.00: Magyarország–Ausztria. Február 22., hétfő, 18.00: Magyarország–Ukrajna. Az M4 Sport közvetít.

Az F csoport állása: 1. Szlovénia (3 győzelem, 1 vereség – már kijutott az Eb-re), 2. Ukrajna (2 győzelem, 2 vereség – már kijutott az Eb-re), 3. Magyarország (2 győzelem), 4. Ausztria (4 vereség) – az első három helyezett jut ki a tornára.

Szlovénia kerete: Jaka Blazic (Olimpija), Ziga Dimec (Olimpija), Gregor Glas (Dynamic), Alen Hodzic (Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (Belgrád), Blaz Mahkovic (Helios Suns), Edo Muric (Olimpija), Luka Rupnik (Olimpija), Jan Span (Gipuzkoa). Ausztria: Bryce Douvier (Palencia), Erol Ersek (Bayern), Thomas Klepeisz (Ulm), Rasid Mahalbasic (Oldenburg), Marvin Ogunsipe (Hamburg), Jozo Rados (Zwolle), Bogic Vujosevic (Aalst), Valentin Bauer (Klosterneuburg), Benedikt Güttl (Gmunden), Davor Lamesic (Wels), Enis Murati (Gmunden), Renato Poljak (Oberwart), Thomas Schreiner (Kapfenberg). Ukrajna: Denis Lukasov (Prometheus), Vitalij Zotov (Budivelnik), Aleksandr Mishula (Kijev), Aleksandr Lipovij (Promitheas Patras), Issuf Sanon (Dnipro), Jerome Randle (Betis), Anatoliy Shundel (Dnipro), Bogdan Bliznyuk (Kijev), Andrew Vojnalovic (Khimki), Vjaceslav Bobrov (Dnipro), Stanislav Timosenko (Dnipro), Volodimir Herun (Unicaja), Vjaceslav Petrov (Prometheus), Serhij Pavlov (Kijev), Vjaceslav Kravcov (Dnipro), Vladislav Korenyuk (Kijev), Dmitri Skapintsev (Cerkasi).TG

Váradi, Perl, Benke, Keller és Ferencz is tagja a nemzeti csapat keretének

Kiemelt képünkön: Sztojan Ivkovics (középen) szövetségi kapitány tart taktikai eligazítást – jobbról Váradi Benedek