Az Extraligában folytathatják

A Hungast-Haladás Szombathely röplabdacsapata behúzta azt a győzelmet, amire még szükség volt ahhoz, hogy bebiztosítsa extraligás tagságát.

Ezt ne hagyja ki! Klasszikus sütemények a húsvéti asztalra

Hungast-Haladás Szombathely–Szent Benedek-Balatonfüred 3:0 (22, 10, 20). – Szombathely, 150 néző, női röplabda Extraliga-kvalifikáció, vezette: Soltész, Pőcze.

Haladás: Cicic 3, Miranda 13, Huff 11, Takács 12, Wallner 16, Kinser 6. Csere: Lojen (liberó), Asceric. Vezetőedző: dr. Mucsi Péter.

Balatonfüred: dr. Kohajda, Sours 2, Vasvári E. 3, M. Skoric 14, N. Skoric 5, Jezerniczky 6. Csere: Fáth (liberó), Szalay 1, Dordzsceren, Vasvári Zs. 1, Vezetőedző: Milodanovic Andrea.

A fürediek második kvalifikációs győzelmükért, a hazaiak extraligás tagságuk megerősítéséért indultak csatába. Cicic–Huff összjátékkal, két centertámadással vett lendületet a Haladás, és mivel a hálónál erőteljesebb, magabiztosabb volt ellenfelénél, el is lépett. A vendégek ­17-12-nél próbálták időkéréssel rendezni a soraikat. Sikerült is zárkózniuk – jórészt a hazaiaknak köszönhetően. Bár tudatosabbnak, rutinosabbnak és jobb játékerejűnek is tűnt a Haladás, több rossz nyitással, pályán kívül landoló ütéssel magára húzta ellenfelét (23-22). Kiénekelni azonban nem hagyta a sajtot a szájából, egy Wallner-ütéssel és egy remek sánccal lezárta a szettet ­(25-22). A második játszmában már sokkal könnyebben ment minden; kevesebb hibát elkövetve jelentős előnyre tettek szert a zöld-fehérek (13-4). Az időkérések, cserék sem segítettek az egyre bénultabb Balaton-partiakon (18-8), óriási különbség alakult ki a két csapat között (25-10). A harmadik játékrészben a vendégek próbálkozását (3-4) hamar visszaverték a szombathelyiek, és ugyan nem látványosan, nem is túl lendületes és szemrevaló játékkal, de fordítottak és folyamatosan növelték előnyüket (13-7). A rendezetlenséget 13-9-nél megelégelte Mucsi Péter. Az időkérés után valamivel határozottabban röplabdáztak a vasiak – és megszerezték a hőn áhított, amúgy papírforma-győzelmet (25-20).

Ezzel eldőlt, hogy a kvalifikációban szereplő hat csapat közül a Kaposvár, a Jászberény, az MTK és a Haladás játszhat a következő szezonban az első osztályban. A Haladásnak még két mérkőzése van hátra: április 25-én, csütörtökön (19.00) a Jászberényt fogadja, május 1-jén pedig Budaörsön zárja a bajnokságot.

Dr. Mucsi Péter: – A cél a győzelem volt. Ezért mindent meg is tettünk, és ha nem is a legjobb játékunkkal, de nyertünk. Ezúttal belefértek a hibák is a mérkőzésbe. Ennél kell, hogy jobban is játsszunk majd a jövőben, de ma ez elég volt.