Az NB I-ben is kezd a BL-szereplő Falco

– Igyekeztünk kicsit pihenni a Ventspils elleni második meccs után, ugyanakkor nem engedtünk ki, gyorsan megkezdtük a felkészülést a Szeged ellen – jelezte Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Az elmúlt hetekben remek eredményeket értünk el a nemzetközi porondon, de nem élhetünk a múltban, mindig a következő feladatra kell koncentrálnunk. A nagy sikerek után könnyen elszállhat az ember – nekünk nem szabad ebbe a hibába esni. A játékosaimmal igyekeztem megértetni, hogy a maraton még csak most kezdődik, messze a szezon vége, mi pedig lépésről lépésre haladunk a céljaink felé. Nehéz mérkőzésre számítok,

fejben át kell állnunk az NB I-re, de bízom a fiúkban. A Szeged hazai pályán nagyon veszélyes. De természetesen nyerni akarunk, és ehhez ugyanolyan erőbedobással kell játszanunk, mint tettük azt a Bajnokok Ligájában az Oradea, majd a Ventspils ellen. Nyugodt, szervezett játékot várok el a csapatomtól, csak együtt, csapatként nyerhetünk.

– A Szeged nyomás nélkül, felszabadultan fog kosárlabdázni, ha hagyjuk, hogy belelendüljön, akkor lesznek problémáink. A közvélemény biztosra veszi, hogy simán nyerünk Szegeden. Az ilyen jellegű magas elvárásokkal a jövőben is együtt kell élnünk – de szerintem meg fogunk birkózni a nyomással. Hiszen mi vagyunk a bajnoki címvédők, és a nemzetközi porondon is szépen szerepeltünk eddig. Jól teljesítettünk az elmúlt hetekben, de még mindig több, sokkal több van ebben a csapatban, ennek megfelelően hétről hétre jobbak leszünk. Minden meccsünket meg akarjuk nyerni, de ha valaki azt hiszi, hogy ez kőkemény munka és áldozat nélkül elérhető, az hatalmasat téved! Ennek szellemében készülünk a magyar és a nemzetközi mérkőzésekre – így a Szeged ellen is!