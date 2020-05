Az NB I-es SZKKA-val már a jövőt tervezi Marosán György

Marosán György, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es női kézilabdacsapatának edzője elégedett a mögöttünk hagyott – félbeszakadt – szezon eredményeivel, és már a jövőt tervezi.

Marosán György 2018 nyarán ült le az akkor még NB I/B-s SZKKA női kézilabdacsapatának kispadjára. Irányításával pedig rögtön bajnokságot nyert, feljutott az NB I-be az együttes. A folytatásban sem lassított a szombathelyi együttes, gőzerővel menetelt a bentmaradás felé a világ egyik legerősebb pontvadászatában. Amikor a koronavírus-járvány miatt a 2019/2020-as szezon eredményhirdetés nélkül félbeszakadt, az SZKKA (6 győzelem, 1 döntetlen, 11 vereség) a 10. helyen állt a 14 csapatos tabellán – nyolc fordulóval a vége előtt a Marosán-alakulat közelebb volt a felsőházhoz, mint a kiesést jelentő veszélyzónához. Vagyis vélhetően önerőből is megőrizte volna élvonalbeli tagságát.

-Elég biztonságos pozícióban voltunk, amikor félbeszakadt a pontvadászat, talán túlzás nélkül mondhatom, hogy az SZKKA volt a bajnokság egyik meglepetéscsapata – fogalmazott a klub hivatalos honlapján Marosán György, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia vezetőedzője. – Bőven a célok fölött teljesítettünk, most jött volna a hab a tortára, ezért is nagyon rossz érzés számunkra, hogy így ért véget a szezon. Amikor lefújták a bajnokságot, számunkra reálisan már nem az volt a kérdés, hogy bennmaradunk-e vagy sem, hanem inkább az, hogy a 9-12. hely melyikét tudjuk megszerezni. Ugyanakkor elfogadjuk a szövetség döntését, kétség sem férhet hozzá, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetben teljesen jogos intézkedés született, hiszen az egészség a legfontosabb. Lehet, hogy papíron nem hirdettek végeredményt, de azért az emlékezetünkből nem tudjuk kitörölni ezt a fantasztikus szezont. Nagy szakmai sikert értünk el feljutó, újjáalakuló, sok fiatal, saját nevelésű játékost felvonultató csapatként. Ezt az eredményt a játékosokkal, a szakmai stáb tagjaival, a klubvezetőkkel együtt értük el – és kellett hozzá a fantasztikus szurkolótáborunk is. Szeretném, ha mindenki a magáénak érezné ezt a sikert.

-A jelenlegi helyzetben én is fújok egyet, feltöltődöm, kihasználom a lehetőséget, a több szabadidőt, fejlesztem a nyelvtudásom és szakmailag is folyamatosan képzem magam – folytatta Marosán György. – Egyelőre edzéstervet még nem tudok készíteni, mert nem tudjuk, mikor kezdődik a felkészülési időszak, de természetesen már a jövőn, a következő szezonon is jár az agyam. A vírushelyzet okozta gazdasági, anyagi problémák miatt sok helyről hallani, hogy fiatalokra épülő csapatban gondolkodnak. Ebből a szempontból mi szerencsésebbek vagyunk, nálunk nem változik a helyzet, hiszen eddig is ez volt a koncepciónk. A stabil bennmaradásunk mellett legalább annyira büszke vagyok arra, hogy két fiatal játékosunk, Csire Fanni és Pődör Rebeka a támadásaink 80 százalékában részt vett, komoly játékidővel. Fiatalokra építünk, de nem csak fiatalokra. Szép fokozatosan, tudatosan építjük fel a saját nevelésű játékosainkat, és ehhez szükségük van a rutinosabb társak segítségére. Az elmúlt szezon remek visszaigazolás volt számunkra – megyünk tovább a megkezdett úton. Ráadásul a csapatunk gerince együtt marad. Ugyanakkor nagy hiba lenne, ha a tavalyi szezonban elért eredményt nem kezelnénk a helyén. Vagyis ismét teljesíthető célokat kell kijelölni magunknak: egyelőre nem beszélhetünk másról, csak a biztos bennmaradásról, az a realitás, főleg úgy, hogy nem látjuk még a többi csapat keretét.