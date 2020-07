Az NB II-es Szombathelyi Haladásnál a középmezőny eleje a célkitűzés

Optimistán, de a valóságtól nem elrugaszkodva várja a vasárnap kezdődő, 2020/21-es bajnokságot Mátyus János, a Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A szombathelyiek hét felkészülési mérkőzést vívtak a vasárnapi, siófoki bajnoki rajt előtt. Az első összecsapáson, Siófokon a Balaton-partiak elleni 45 perces meccsen 2-1-re, majd a Pécs ellen ugyancsak egy félidős mérkőzésen 2-0-ra nyertek. Vépen 8-1-re, Szombathelyen a Ménfőcsanak ellen 4-0-ra győztek. Majd ugyan Mosonmagyaróváron 2-0-ra kikaptak, de az utolsó két találkozó több mint biztatóra sikerült. A bajnok FTC ellen Szlovéniában 2-2-re, az ezüstérmes Mol Fehérvár ellen a Haladás Stadionban 0-0-ra végeztek. A játékoskeretben nem történt jelentős változás, ketten mentek, hárman érkeztek. Jagodics Márk Mezőkövesdre, Tóth-Gábor Kristóf a Budapest Honvédhoz igazolt. Helyükre Csilus Tamás (Soroksár), Mocsi Attila (Mol Fehérvár) és Simon András (ETO FC Győr) érkezett.

– Először is szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy a téli, hihetetlen nehéz helyzetünk és úgymond idegen voltom ellenére az első pillanattól kezdve barátságosan fogadtak, beálltak mögém – jelezte Mátyus János. – Ami a júniust illeti, a játékosoknak nem a nyári alapozás az álmuk, ám mivel a koronavírus miatt több hónap kimaradt, a fiúk alig várták, hogy újra találkozhassanak. Számomra kardinális kérdés volt, hogy a tavaszi keretünket egyben tartsuk – ezt kértem Séllei Árpád ügyvezető igazgatótól. – Ez gyakorlatilag – Jagodics és Tóth-Gábor kivételével – sikerült is. A télinél ezúttal jóval hosszabb, másfél hónapos felkészülésen vagyunk túl. Kifogástalan körülmények között dolgoztunk, remek pályán edzhettünk, konditerem is rendelkezésünkre áll – és a komolyabb sérülések is elkerültek bennünk. A fiúk becsülettel dolgoztak, elvégezték az eltervezett munkát. Ami a felkészülési meccseket illeti, csakúgy, mint korábban, most is elmondom: ezek a találkozók gyakorlatilag edzéseknek számítanak, felesleges komoly következtetéseket levonni belőlük. Ha mégis ki kellene emelnem egyet, akkor a Fehérvár ellenit mondanám. Látványos meccset játszottunk, jó szellemben futballoztunk, a védekezésünk kifogástalanul működött és megvoltak a helyzeteink is. De ugyanez igaz volt az FTC elleni találkozóra is, bár ott kicsit gyengébben védekeztünk. A legfontosabb – és ezt valamennyi korábbi csapatomnál próbáltam elérni – hogy száműzzük a kishitűséget a fejekből. Fogunk hibázni, lesznek vereségek is, de a kishitűség szikráját sem akarom látni a játékosaimon. Úgy érzem, ezzel nem is lesz gond. Ami a célokat illeti, tudom, hogy a Hali-szurkolók soha nem fogadják el, hogy tartósan az NB II-ben szerepel a csapatuk. Úgy érzékelem, hogy a sikeres tavaszi szereplésünk és az edzőmeccsek miatt a szurkolóink óriási reményeket táplálnak. De vissza kell rántanom őket a földre, maradjunk csak a realitás talaján. Amennyiben a játékosok, mi, a szakmai stáb és szurkolóink mindent beleadnak és a Jóisten is megsegít bennünket, plusz a sérülések is elkerülik a csapatot, a középmezőny elején végezhetünk. A feljutás nem reális. Noha bízom a játékosaimban, a keret erősségét és az anyagi hátteret tekintve vannak nálunk sokkal jobb helyzetben lévő gárdák. Vasárnap egy hozzánk hasonló képességű együttessel játszunk, és persze minden meccsen a győzelem reményében lépünk pályára, a döntetlent is elfogadnám. Ahogy hallom, rengeteg szurkolónk elkísér minket, a támogatásuk sokat jelent majd. Összeállítás: Verpecz – Csilus, Mocsi, Devecseri, Bosnjak – Tóth D., Szekér, Holdampf, Kiss B. – Medgyes, Tóth B.

– A tavalyi év után úgy gondolom, az is óriási előrelépés lenne, ha a középmezőny elején végeznénk – tudtuk meg Séllei Árpádtól, a Haladás ügyvezető igazgatójától. – Játékosainkkal úgy kötöttünk szerződést, hogy akkor kereshetnek jól, ha az első hatban végeznek, emellett szezon közben csak a győzelemért fizetünk prémiumot. Úgy vélem, ez mindenképpen extra motivációt jelent számukra. Sok meccset kell nyerniük, és akkor mindenki jól jár.

A vasárnap 19 órakor kezdődő Siófok–Haladás bajnokin a vendégszektorba összesen 350 jegyet értékesítenek a

hazaiak. Belépőt csak a helyszínen, a meccs előtt lehet vásárolni. fiatalok, idősek, tulajdonosváltás

Sokan voltak kíváncsiak a Szombathelyi Haladás rajt előtti szurkolói ankétjára. A Haladás Sportkomplexum sajtórészén rendezett eseményen bemutatkozott a nyáron igazolt három futballista – Mocsi Attila, Csilus Tamás és Simon András. Mindannyian bizakodóak voltak a szezont illetően. Mátyus János pedig elmondta, szíve szerint minden posztra igazolt volna még játékost, de tisztában van vele, hogy az edzők már csak ilyenek, mindig jobb és jobb csapatot akarnak. Mátyus jelezte: számára mindegy, hogy fiatal vagy idős egy játékos, helyi vagy máshonnan érkezett, mindig az játszik, aki megérdemli. Séllei Árpád szurkolói kérdésre válaszolva elmondta: a Haladás költségvetése harmada, negyede a Debrecenének – a hajdúságiak 1,2 milliárd forintból gazdálkodnak. Egyúttal az ügyvezető leszögezte: a meccsek a pályán dőlnek el, a Hali pedig legyőzi a Debrecent és a szintén tekintélyes pénzből gazdálkodó Vasast is. Az esetleges többségi tulajdonosváltással kapcsolatban megtudtuk: évek óta szó van róla, most is folynak a tárgyalások, nagyon bízik abban, hogy lesz eredménye.