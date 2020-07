Az olimpia a cél

A Nemzetközi Ökölvívó Szakszövetség (AIBA) a Nemzetközi Ökölvívás Napja alkalmából arra kérte a nemzeti szövetségeket, hogy tíz kategóriában tegyenek ajánlásokat országuk legjobb sportolóira, edzőire. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség döntése értelmében a legjobb ifjúsági női ökölvívó címet 2020-ban a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület büki szakosztályának versenyzője, Ambrus Viktória érdemelte ki. Ami nem meglepő, ugyanis Nemes Erik, Bödey Gábor, Gombai János és Varsányi Áron 18 esztendős tanítványa igazán sikeres időszakot tudhat maga mögött: az ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmes lett, a felnőtt magyar bajnokságot szintén másodikként zárta, míg az ifi ob-ról aranyéremmel tért haza. Korosztályos válogatott és az olimpiai válogatott tagja.

– Bő öt éve kezdtem el bokszolni, korábban birkóztam – utalt a kezdetekre Ambrus Viktória. – Egy iskolai bemutatón húztam először kesztyűt, rögtön megtetszett az ökölvívás világa, beszippantott a sportág. Persze ehhez kellett az is, hogy befogadó, jó társaságba, képzett, barátságos edzők kezei közé kerüljek. Szerencsére a sikerek is gyorsan jöttek – az első magyar bajnokságomat például rögtön megnyertem. Azóta pedig egymást követik a hazai és a nemzetközi versenyek, az egyre jobb eredmények. Szeretek edzeni, versenyezni, engem nem kell noszogatni, ha dolgozni kell. Beválogattak az olimpiai keretbe, most azért dolgozom gőzerővel, hogy a kvalifikációs versenyeken bizonyítási lehetőséget kapjak. Mint minden sportolónak, nekem is az az álmom, hogy egy olimpián képviselhessem a hazámat. Van még időm, ha nem sikerül most az ötkarikás szereplés, akkor megcélzom a következőt.

– Egyik edzőmtől, Varsányi Árontól tudtam meg, hogy milyen díjat kaptam. Először meglepődtem, kellett kis idő, mire feldolgoztam a hírt – de most nagyon büszke és boldog vagyok – zárta szavait Ambrus Viktória.