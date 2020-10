Az orosz Novgorod vendégeként lép pályára a szombathelyi együttes

A kosárlabda Bajnokok Ligája főtáblájának első fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az orosz Nyizsnyij Novgorod vendégeként lép pályára szerdán – a meccs magyar idő szerint 18 órakor kezdődik.

A Falco KC a 2019/2020-as idényben – újoncként, két selejtezős párharc után a főtáblára jutva – hat győzelemmel és nyolc vereséggel csoportja ötödik helyén zárt februárban. A tavalyi remek szereplés eredményeképpen a Gasper Okorn vezetőedző által irányított szombathelyiek most ősszel a Bajnokok Ligája 32 csapatos főtábláján kezdhetnek. A jú­liu­si – mint utóbb kiderült első – sorsoláson a Falco a francia Dijonnal, a spanyol Zaragozával, a cseh Nymburkkal, az orosz Nyizsnyij Novgoroddal, a török Bursával, a lengyel

Lublinnal és egy selejtezőből érkező riválissal került egy csoportba. A csoportból a legjobb négy jutott volna tovább az egyenes kieséses szakaszba. A koronavírus-járvány miatt azonban változott a sorsolás, a menetrend. A négy nyolc-

csapatos csoport helyett nyolc négyes csoportot alakítottak ki: a Falco KC a Zaragozával, a Nyizsnyij Novgoroddal és a Lublinnal maradt azonos négyesben. Az újonnan kialakított kvartettekben körmérkőzést vívnak a csapatok, a csoportokból az első két

helyezett jut a nyolcaddöntőbe.

– Minden idők legerősebb mezőnye jött össze a Bajnokok Ligájában – összegzett a sorsolás után Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője.

–Kaphattunk volna szerencsésebb, kedvezőbb csoportbeosztást is, de kerülhettünk volna nehezebb négyesbe is. Erős ellenfelek várnak ránk, bravúr kell a továbbjutáshoz.

A komoly erőt képviselő Nyizsnyij Novgoroddal a 2017/18-as idényben, a FIBA Európa Kupában már találkozott a sárga-fekete alakulat – hazai pályán és idegenben is nagy csatára kényszerítette ellenfelét, de mindkétszer kikapott. A Novgorod az orosz bajnokságban eddig három meccset játszott, amit két győzelemmel, egy vereséggel tudott le. A 2000-ben alapított gárda stabil szereplője a nemzetközi porondnak, a keretében 12 orosz, egy szerb és három amerikai játékost vonultat fel. A Falcónak meglehetősen nyögvenyelősen indult el a 2020/2021-es szezon, az első négy bajnokija elmaradt, csak az ötödik fordulóban lépett pályára: szombaton nagy csatában, hosszabbítás után, az utolsó pillanatig kiélezett csatában gyűrte le a vendég Szegedet (95-93).

– A Novgorod több meccset vívott, mint mi, jobban játékban van, talán előrébb tart nálunk – mondta Váradi Benedek, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya. – Ugyanakkor így több mérkőzését is meg tudtuk nézni, megkönnyítve ezzel a felkészülést. Ismerjük a Nov­gorodot, most is hasonlóan kellemetlen stílusban játszik, mint korábban. Erős, atletikus, agresszív csapat – fizikailag nagyon rendben van. Gyorsan támad, jól dob, keményen védekezik. A legfontosabb talán az, hogy felállt védelem elleni játékra kényszerítsük. Vigyáznunk kell az eladott labdákkal és nem szabad előkészítetlen, elkapkodott dobásokat vállalni – ugyanis ha hagyjuk, akkor át fognak rohanni rajtunk. Szervezettebb, pontosabb kosárlabdára lesz szükségünk annál, mint amit a Szeged ellen produkáltunk. Megpróbáljuk idén is élvezni a Bajnokok Ligáját, szeretnénk tanulni, fejlődni – és persze idén is szeretnénk szállítani néhány meglepetésgyőzelmet!

A Falco-delegáció kedden reggel hét órakor indult el, a repülőgép 12 órakor szállt fel Budapestről, 16 órakor landolt Novgorodban. Gasper Okorn vezetőedző még vezényelt egy dobóedzést a csapatának este – és szerda délelőtt is lesz egy gyakorlás. A Falco teljes kerettel utazott el Oroszországba, vagyis ott van a csapatban a Szeged elleni szombati bajnokit sérülés miatt kihagyó Perl Zoltán is.