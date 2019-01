Az U21-es gárdák kiváltak az NB II-ből

A hétvégén immár az NB I-es csapatok U21-es gárdái nélkül folytatódik az NB II-es női röplabdabajnokság.

Decemberben lezárult az NB II-es női röplabdabajnokság nyugati csoportjának első köre, amelyet a Szombathelyi Egyetemi SE hat győzelemmel, öt vereséggel a hetedik, a Haladás VSE/Sportiskola két győzelemmel, kilenc vereséggel a tizedik helyen zárt a 12 csapatos mezőnyben. Ezután kettévált a mezőny, külön folytatják a valódi NB II-esek, illetve az NB I-es csapatok U21-es gárdái.

Az NB II. nyugati csoportjában hét csapat maradt, a SZoESE eddigi mérlege a negyedik a rangsorban a székesfehérvári MÁV Előre, a Veszprém és a RÖAK Kaposvár mögött. A hét csapat oda-visszavágós körmérkőzései után dőlnek el a végső helyezések. A SZoESE vasárnap hazai környezetben kezd, az októberben itthon 3:0-ra legyőzött Tata ellen – az egyetemi csarnokban 15 órakor.

– A szünetben nem történt sok változás a csapatunknál, sajnos csak egyetlen fiatalt sikerült a felnőtt csapathoz irányítani, ketten nem vállalták a komolyabb szintet. Így továbbra is csak kilenc-tíz fős a játékoskeretünk – mondta Bodzer Attila, a SZoESE edzője. – A Sopronban tanuló Kiss Laurára sok iskolai elfoglaltsága miatt nem mindig számíthatunk edzéseken és meccseken, és vannak érettségire készülő fiataljaink is. Az iskola elsőbbséget élvez, így a folytatásban az lehet a reális célunk, hogy megőrizzük pozíciónkat a középmezőnyben.

Az NB II-es bajnokságot elhagyó U21-es csapatok – összesen 14 – három csoportban küzdenek, eddigi eredményeiket nem vitték magukkal. A nyugati ötösben a HVSE/SI két hazai meccsét már lejátszotta, 3:0-ra kapott ki az UTE-től és a Kaposvártól is. Petre Mircea Antonio tanítványai még a Vasas és a Balatonfüred fiataljaival találkoznak idegenben.