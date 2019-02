Az UTE ebben az idényben hatodszor verte el a Haladást

Hatodik találkozójukon sem sikerült legyőznie az UTE-t a Hungast-Haladás Szombathely röplabdacsapatának.

Hungast-Haladás Szombathely–UTE 1:3 (-21, -16, 19, -13). – Szombathely, 250 néző, női röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Szabó Zs., Kiss Z. (Őri, Prukner).

Haladás: Cicic 4, Miranda 12, Kinser 4, Wallner 12, Takács B. 11, Asceric 7. Csere: Lojen (liberó), Kalman 1, Bokor, Huff, Reljic. Vezetőedző: dr. Mucsi Péter.

UTE: Bleicher R. 3, Fortuna 4, Carabali 15, Valdez 13, Liliom 16, Paradzik 13. Csere: Kosiak (liberó), Bagyinka, Crittenden 10. Vezetőedző: Kántor Sándor.

A térdével bajlódó Andrea Kalman helyett az új lány, Genesis Anais Miranda Rosario került a kezdőcsapatba.

Az újpestiek erős nyitásaival, nagyobb ütőerejével nehezen birkóztak meg a hazaiak, pontos indítások híján a támadásaik nem igazán lehettek tervszerűek. Mégis, 5-5-nél együtt állt a két csapat. Aztán a vendégek négy ponttal elhúztak, de nagyon igyekeztek a zöld-fehérek, és 19-20-nál időkérésre kényszerítették Kántor Sándort is. Az UTE mesteréé volt hatásosabb, az övéi léptek tovább, s meg is nyerték az első játszmát (21-25). A másodikban viszont hullámvölgybe kerültek a szombathelyiek, 1-8-nál dr. Mucsi Péter már második idejét kérte ki. A cserék sem tudtak nagy változást hozni a hazaiak játékában, miközben Valdez uralkodott a túloldalon a hálónál. Ezt a játékrészt jóval magabiztosabban nyerte meg az UTE (16-25). A harmadik szettben viszont fordult a kocka, egyetlen pillanatig sem vezettek a lila-fehérek, a legnagyobb különbség, hat pont éppen a játszma végére alakult ki (25-19). A folytatásban az újpestiek rendezték soraikat, megintcsak saját képükre formálták a játékot. Eleinte Sophie Wallner még húzta a hazaiak szekerét (8-11), de az egyre kedvetlenebbül röplabdázó zöld-fehér csapat egyre jobban lemaradt (13-25). Volt már jobb passzban is a Haladás.

Dr. Mucsi Péter: – Örülünk a szettgyőzelemnek, a mérkőzés végeredményének viszont annál kevésbé. Még szoknunk kell az Extraliga sebességét, jó útra léptünk, ám van hova javulnunk. A vereségek persze nem tesznek jót az önbizalmunknak.

Kántor Sándor: – Az elején úgy játszottunk, ahogyan kell, csapatként, aztán kipró-

báltunk egyet s mást, utána viszont ismét irányítottuk a mérkőzést.