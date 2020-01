Az utolsó negyedben átgázolt a Kaposváron a Falco KC

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 16. fordulójában a Kaposvár vendégeként szerezte meg 15. győzelemét a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. Az utolsó negyedben átgázolt ellenfelén.

Kapkodó játékkal, kihagyott dobásokkal kezdtek a csapatok. A vendégek első pontját Benke gyötörte be a gyűrűbe (3. perc: 4-2). Továbbra is sok hibával kosaraztak a felek – a Falco viszont nem csak a célzással állt hadilábon, a lepattanókat is jobban szedte a házigazda. De a percek múlásával rendezte sorait a Falco, átvette az irányítást, a vezetést (6. perc: 4-8). Jöttek a triplák, kezdett belelendülni a Falco. A szombathelyi cserék nagy lendületet adtak csapatuknak. Végül a Falco három ponttal nyerte meg az első negyedet. Váltott pontokkal kezdődött a második etap. De rendre a vasi alakulat járt előbbre néhány ponttal (13. perc: 22-28).

A házigazda sokat próbálkozott távolról, kevés sikerrel – és ekkor már szombathelyi kezekbe hullott a lepattanó. Sárga-fekete oldalon egyébként szépen megosztoztak a pontokon a játékosok. Aztán Davis váratlanul belőtte magát, dobálta triplákat, a vezérletével felzárkózott a Kaposvár. Időt kellett kérnie a vendég kispadnak (16. perc: 34-35). Ki is jött a kisebb gödörből a Falco, ismét meglépett. Közben küzdelmes csata kerekedett a a mérkőzésből, kemény párharcokat láthatott a közönség. Ha közelebb férkőzött a rengeteget büntetőző Kaposvár, valaki mindig betalált szombathelyi oldalról – de a hazaiak egy pillanatra nem adták fel az üldözést. Időkérés után Perl sikeres közelijével ért véget a kiélezett első félidő (20. perc: 43-47).

Filipovity pontjaira építve jól kezdte a harmadik játékrészt a Falco (22. perc: 45-52). Aztán Reddicre fújtak hibát, majd technikai faultot is – így gyorsan kipontozódott –, sőt, a szombathelyi kispad is technikai hibát vétett. Főszereplővé léptek elő a játékvezetők… Norfleet köszönte a lehetőséget, vezérletével ismét felzárkózott a Kaposvár, majd fordított (27. perc: 62-61). Nehezen tért magához a sokkból a Falco, Curry ragadta magához a karmesteri pálcát a nehéz pillanatokban. Váltott vezetéssel közelített a játékrész hajrája. Végül egy triplányi Falco-előnnyel fordultak a negyedik negyedre a csapatok (30. perc: 66-69). Amelyet Filipovity triplájával és zsákolásával 5-0-val nyitott a Falco – rögtön idők kért Ivkovics mester (66-74). Perl nagyon nem akart kikapni, rákapcsolt. Az ő extra teljesítményével biztonságos távolságra lépett meg a Falco (34. perc: 68-83). A folytatásban pedig egyszerűen állva hagyta a Kaposvárt a bajnokcsapat, átgázolt ellenfelén, közel 20 pontosra növelte előnyét, és korán eldöntötte a mérkőzést (37. perc: 70-89).