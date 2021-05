Bajnok a Falco!

Óriási lendülettel kezdtek a csapatok. Az pedig már az elején érződött, hogy nagy a feszültség a pályán – mindezt eladott labdák, kihagyott dobások jelezték. A Falco kezdett jobban (2. perc: 2-5). Keller szerezte az első szombathelyi triplát, majd Váradi a másodikat (5. perc: 5-11). Kemény párharcokat vívtak a játékosok, nehezen került a gyűrűbe a labda. Ott loholt ellenfele nyomában az Olaj, egyenlített, majd fordított (8. perc: 15-13). És három ponttal meg is nyerte az első etapot. A kisszünet után váltott pontokkal folytatódott a meccs. De az előny rendre a hazaiaknál volt. A remekül játszó Barac azonban egyenlített (13. perc: 22-22). Ez az eredmény aztán hosszú időre állandósult. Végül Benke törte meg a gólcsendet, és szerezte meg a vezetést a Falcónak (15. perc: 22-24). Rögtön időt kért az Olaj. Majd Gasper Okorn is maga köré gyűjtötte a tanítványait – minden bizonnyal csapata támadójátékéban talált kivetni valót. Váradi nagy formában játszott, rendre kiélezett pillanatokban talált gyűrűbe. Váltott vezetéssel közelítettek a csapatok az első félidő hajrájához (18. perc: 28-27). A Szolnok főként büntetőkből gyűjtögette a pontjait. Végül döntetlen állásnál vonulhattak pihenőre a felek (20. perc: 29-29).

Fordulás után annyit változott a játék képe, hogy most már jobban céloztak a játékosok, sűrűbben potyogtak a pontok – természetesen felváltva (23. perc: 35-35). Aztán Keller, majd Benke zsákolt látványosat. Majd a belelendülő Benke triplája után időt kellett kérnie a Szolnoknak (25. perc: 35-42). Nagyon élesnek tűnt a szombathelyi gárda. És nem sikerült megtörni a sárga-feketék lendületét: jól védekeztek, jól lepattanóztak, rendre ponttal zárták a támadásiakat. Át is lépte a tíz pontot a vendégek fórja (28. perc: 37-48). Az újabb hazai időkérés után Badzim dobott triplát. És próbálta felpörgetni a tempót az Olaj, keményített a játékán. De Váradival nem tudtak mit kezdeni a hazaiak – aki szinte nem tudott hibázni. A harmadik negyed végér 13 pontos előnyt épített ki magának a Falco (30. perc: 42-55). A negyedik etapot – kihagyott támadások után – Warner triplája vezette fel. De nem ijedt meg a Falco. Benke, Barac nagyon élt. Okosan, csapatként, szervezetten kosárlabdázott a Falco – roppant feszülten a Szolnok. Bruinsma triplája után már majdnem 20 pont volt a különbség (33. perc: 45-63). Harmadik idejét is kikérte a házigazda. De minden szolnoki pontra jött válasz szombathelyi részről. Barac duplájával pedig meg is lett a 20 pontos különbség (35. perc: 47-67). Az Olaj összeomlott – nagyon korán eldőlt a mérkőzés (38. perc: 52-71). Az utolsó perceket már csak formalitásból kellett lejátszani – minden tekintetben óriási fölényben volt a Falco. És a Falco nem kegyelmezett ellenfelének, gálázott, lemosta a pályáról. Sőt, az utolsó bő egy percre a fiatalokat is pályára küldte Gasper Okorn.

Története harmadik bajnoki címét gyűjtötte be a Falco!

Szolnoki Olajbányász – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 53-74 (19-16, 10-13, 13-26, 11-19). Szolnok, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, döntő, ötödik összecsapás, vezette: Kapitány G., Benczur T., Papp P. Szolnok: Warner 10/6, Badzim 12/6, Kovács P. 4, Subotic 13, Cakarun 4. Csere: Pongó -, Gibson 5/3, Zsíros 5/3, Taiwo -, Juhos -, Rudner -, Pallai -. Edző: Gasper Potocnik. Falco: Anderson 1, Váradi 17/9, Benke 15/3, Bruinsma 7/3, Keller 7/3. Csere: Barac 13, Perl 14/3, Doktor -, Sövegjártó -, Kovács B. -, Dancsecs -. Edző: Gasper Okorn. Az eredmény alakulása. 2. perc: 2-5. 5. perc: 5-11. 8. perc: 15-13. 13. perc: 22-22. 15. perc: 22-24. 20. perc: 29-29. 23. perc: 35-35. 28. perc: 37-48. 30. perc: 42-55. 33. perc: 45-63. 35. perc: 47-67. 38. perc: 52-71.

A Falco-tábor előtt pedig az a Benke Szilárd vágta le a hálót, aki az elmúlt napokban kapott hideget-meleget a szolnoki szurkolóktól. A hasonló cipőben járó Váradi Benedek pedig a mérkőzés legjobbjának bizonyult – és aki csapatkapitányként a bajnoki címért járó trófeát is a magasba emelhette.

A szolnoki szurkolókat pedig rohamrendőröknek kellett megfékezniük.

– Nagyon köszönjük a szurkolóknak, hogy itt voltak, hogy támogattak minket – fogalmazott a mérkőzés után az M4 Sport televízió kamerája előtt Váradi Benedek. – A segítségük nélkül nem sikerült volna győznünk. A legfontosabb meccseket megnyertük a Szolnok ellen! Fontos volt, hogy az előző összecsapáson nagy hátrányból fordítani tudtunk – most pedig idegenben diadalmaskodtunk. Büszke vagyok a csapatra, bizonyítottuk, hogy van erő, van tartás bennünk, hogy soha nem adjuk fel, hogy tudunk egymásért küzdeni. Nehéz szezon van mögöttünk, megsínylettük a koronavírus-járvány, család tragédiákkal kellett megküzdenünk. De összetartottunk, támogattuk egymást!

Kapcsolódó cikkünk: