Bajnok a Haladás – Történelmi diadalt aratott a futsalcsapat – frissítve, fotók, nyilatkozatok

Az NB I-es futsalbajnokság döntőjének negyedik felvonásán a Haladás VSE legyőzte a vendég Berettyóújfalut – így begyűjtötte története első bajnoki címét.

Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcát remekül, két győzelemmel kezdte a Haladás: nyert Berettyóban (6-3), majd hazai pályán (5-2) is. A harmadik mérkőzésen azonban az ismét a saját közönsége előtt játszó Berettyóújfalu csikarta ki a győzelmet (5-3). A döntő negyedik felvonásán telt ház, parádés hangulat fogadta a csapatokat – a Haladás pedig azzal a tudattal lépett pályára, hogy ha nyer, akkor lezárja a döntőt, és begyűjti a bajnoki aranyérmet. A hazaiaktól Simic, Darrieer és Gyimesi ismét hiányzott.

Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu 4–1 (2–0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 450 néző, NB I-.-es futsalmérkőzés, döntő, negyedik összecsapás, vezette: Kovács G., Kubicsek (Czene-Joó, Ibriksz). HVSE: Alasztics – Hajmási, Dávid, Dróth, Vas. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Nagy K., Horváth P., Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Gerencsér, Henrique, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon. Berettyóújfalu: Sándor – Horváth N., Nagy I., Rábl, Rafael. Csere: Mezei (kapus), Rézműves, Szabó P., Gál, Kártik, Nagy D., Takács. Edző: Mullor Cabrera Sergio. Gólszerzők: Nagy K. (10., 21.), Dróth (16.), Dávid (25.), ill. Nagy I. (38.).

Az első pillanattól komoly tempót diktáltak a felek – de mintha feszültnek tűntek volna. A szombathelyiek nyugodtak meg előbb, beszorították ellenfelüket. A vendégek védekeztek keményen, és próbáltak kontrázni. És bizony volt veszély az ellentámadásokban. Lüktetett a meccs. A vezetést pedig a Haladás szerezte meg – óriási közelharc után. Többen is földön feküdtek, Nagy Kevin volt a legerőszakosabb, bevetődve gyötörte be közelről, szinte a gólvonalról a labdát (10. perc: 1-0). A vendégek kispadja nehezen emésztette meg a történteket. Pörögtek, csúsztak, másztak a hazaiak, minden labdára odaértek. Az egyre keményedett a mérkőzés, Sándor kapus tarolta le hátulról Dróthot – büntetőt érően, de a kiállítást megúszta. A büntetőt Henrique a kapufára rúgta. Forrtak az indulatok. Dróth pedig nemes bosszút állt az őt ért sérelmeken: labdát szerzett, majd kíméletlenül kilőtte a hosszú alsó sarkot (16. perc: 2-0). Szűk három perc volt hátra a félidőből, amikor a Haladás elérte az öt csapatfaultot. Ezt kihasználva letámadott a Berettyó – Alaszticsnak kellett nagyokat védenie. Hajmási pedig közben kapufát rúgott. De jól jött a szombathelyi csapatnak a szünet.

Fordulás utána agilisan kezdett a Berettyó. Mégis a Haladás szerzett gól – ráadásul szépségdíjasat. Egy szabadrúgásvariáció végén Nagy Kevin pókhálózta ki balról a jobb felső sarkot (21. perc: 3-0). A Berettyó nem adta fel, minden mindegy alapon ment előre, gyorsan vészkapusra váltott. A Haladás viszont továbbra is szervezetten, csapatként, roppant motiváltan futballozott: Dróth kapusról kiperdülő löketét Dávid kotorta közelről a hálóba (25. perc: 4-0). Eldőlni látszódott a csata. Kovács Máté lopott labdát, szinte az alapvonalról emelt az üresen hagyott kapura, a kapufa segítette ki a Berettyót.

Folyamatosan vészkapussal támadott a vendég, de jól védekezett a HVSE – ha pedig kellett, Alasztics védett. Egy kisebb tömegverekedés is befelért a meccsbe – közelharcban is a Haladás tűnt jobbnak. Kétségbeesetten rohamozott a Berettyó, de peregtek a percek. Tombolt a közönség, a szombathelyi futballisták pedig extázisban harcoltak. A parázs párharcoknak köszönhetően potyogtak a sárga lapok. Bő másfél perccel a vége előtt Nagy Imre löketet utat talált a lábak között a hazai kapuba (4-1) – de ennek már nem volt jelentősége.

A Haladás megnyerte fennállása első, történelmi bajnoki címét!

Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE edzője: – Nagyon boldog, és nagyon fáradt vagyok! Hosszú, nehéz szezon van mögöttünk. Egész évben jól kiegyensúlyozottan teljesítettünk – és a döntőben is jobbak voltunk ellenfelünknél. A döntőben lejátszott mind a négy meccs nagyon nehéz, érzelmekkel teli, kiélezett csata volt. egy kiváló erőt képviselő riválist győztünk le – megérdemelten. Ráadásul az utóbbi időszakban létszámgondokkal is küszködtünk. De 20 játékos alkotja a keretet. Minden játékossal foglalkoztunk, mert tudtuk, hogy hosszú a szezon, mindenkire szükség lesz. Így is történt! A fiatalok pedig bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, építeni. És persze a közönség is nagyon kellett a sikerhez, ma is óriási segítséget adtak. Most egy nagyot kell ünnepelni – és nagyot is fogunk ünnepelni! A jövőről most még nem beszélnénk, de azt biztos, hogy kiléphetünk a nemzetközi porondra – és Európában is szeretnénk jól teljesíteni!

Dróth Zoltán, a Haladás gólfelelőse, kulcsembere: – Nagyon örülök ennek a győzelemnek, ennek a bajnoki címnek – rengeteg munkát tettünk bele a szezonba, sok nehézséget kellett leküzdeni! Együtt jutottunk el idáig: a vezetőkkel, a szakmai stáb tagjaival, a szurkolókkal. Ez karrierem hetedik bajnoki címe, de számomra a legkedvesebb. Az előző csapataimnál elvárás volt az aranyérem, most viszont a Berettyó számított a favoritnak, mégis mi nyertünk. Örülök, hogy ez a csapat bevonult a klub történelmébe – nagyon rászolgált erre mindenki!