Bajnok lett a Körmend

Megnyerte az U20-as férfi bajnokságot az Egis Körmend kosárcsapata. A fiatalok bajnoki címe gyógyír a felnőttcsapat gyengébb szereplésére, ráadásul rég nem volt ekkora siker ebben a korcsoportban. Legutóbb 2003-ban tudott aranyérmet szerezni a Körmend az U20-as bajnokságban.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony kellemetlen helyzetbe hozta a baloldali szövetségeseit Fudan-ügyben

A Körmend U20-as csapata és a szurkolók is nagy várakozással tekintettek a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság döntőjére. Ez a várakozás nem volt alaptalan, hiszen az Egis Körmend korosztályos csapata megnyerte az alapszakaszt, így bejelentkezett a végső győzelemre is. A döntőnek a budapesti Ludovika Aréna adott helyet, ahol négy napon keresztül tartottak a küzdelmek. A Körmend az A jelű négyesben volt érdekelt, ahol két B csoportból érkező egység – a TF-BP és az NKA Pécs –, valamint a közvetlen rivális Alba Fehérvár szállt versenybe.

Az első játéknapon nem várt peches vereséget szenvedett a körmendi együttes. Hiába volt esélyes a vasi alakulat, a pécsiek – ha szerencsével is – de behúzták a találkozót (73-74). A Rába-parti csapatot az vigasztalhatta, hogy Takács Kristóf és Kenéz Csaba villantottak, mindketten 21 pontot termeltek a közösbe. A második versenynapnak nagy tétje volt a piros-feketék számára. A helyzetet nehezítette, hogy a reggel kilenc órakor kezdődő meccs után még este hétkor is pályára kellett lépniük.

A TF-BP nem okozott különösebb gondot Kocsis Tamás tanítványainak, simán léptek túl a fővárosi csapaton (73-93). Továbbra is nagy menetben volt Kenéz és Takács, de felzárkózott hozzájuk Balogh Máté, és egyre jobb teljesítményt mutatott Kiss Mátyás is. Este következett az Alba Fehérvár, amely már keményebb diónak bizonyult. Az első negyedet uralta a fehérvári csapat, majd egy gyengébb második tíz percet produkáltak a felek, alig esett néhány kosár. A második félidőben nagyobb fokozatra kapcsolt a Körmend, végül magabiztosan győzött (69-51), így első helyen zárta az A csoportot.

A körmendiek az elődöntőben Sopron KC együttesével folytatták, amely a DEAC mögött második helyen végzett a B csoportban. A vasi egység gyakorlatilag már az első félidőben eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét, így magabiztosan jutott a döntőbe (87-64). Itt újra az Alba Fehérvár volt az ellenfél, amely a DEAC-on lépett túl a másik ágon.

A finálét felfokozott állapotban várhatták a csapatok, különösen a Körmend. A piros-feketéket mintegy kétszáz szurkoló buzdította a helyszínen, így páratlan hangulat uralta az arénát. Ott volt Ferencz Csaba, a körmendi felnőttcsapat kapitánya is, aki lelkesítő szavakkal küldte harcba a fiatalokat.

Kétségkívül a Körmend kezdte jobban a döntőt, egy 10-0-ás rohammal állva hagyta az Albát. Aztán szépen lassan beindultak a fehérváriak is, de a vasi előny megmaradt a nagyszünetre (28-25). A második félidőben is több rohamot indított a fehérvári együttes, de a Körmend kőkeményen állta a sarat, végül 18 év után újra bajnoki címet ünnepelhetett az U20-as korcsoportban (60-65). Ráadásként voltak körmendi különdíjasok is. A döntő MVP-je Kiss Mátyás lett, az all star csapatba pedig Kenéz Csaba és Takács Kristóf is bekerült.

A szurkolók ki voltak éhezve erre a sikerre, ennek hangot is adtak. A csapat rászolgált a bajnoki aranyra és a nagy ünneplésre, ami a döntő után kezdődött az arénában, majd Körmenden is folytatódott.

Kiss Mátyás csapatkapitány: Az első napon elszenvedett vereség után szépen építettük fel a csapatot és a játékunkat. A bajnoki cím igazi csapatmunka eredménye volt. Az első négy meccsen nem mutattam kiemelkedő teljesítményt, de éreztem, hogy a döntőben össze kell jönnie. Örülök, hogy segíthettem a csapatot. Nagyon fontos volt számunkra ez a győzelem, az MVP címért pedig külön hálás vagyok.

Balogh Máté: A pécsiek elleni vereség azt hiszem jókor jött, mert jelezte, hogy ez egy döntő, erre mindenki nagyon készült. Számomra különösen nagy értékkel bír ez a bajnoki cím, mert magyar csapatban ez az első olyan eredményem, amelyben nagy szerepet vállalhattam. Korábban ilyen csak Szlovákiában volt, az ottani U16-os csapattal.

Habel Andrich Clemens: Amikor Körmendre kerültem, le voltam maradva a többiektől, de igyekeztem minél előbb eljutni az ő szintjükre. Azt hiszem, ez mostanra sikerült. Amúgy a szezon elég hullámzó volt, ez igaz volt az én teljesítményemre is. A döntőben is változó játékot mutattam, a koncentrációval voltak problémáim. Nagyon örülök, hogy végül sikerült feltennünk az i-re a pontot. Nekem ez az első komoly eredményem, így erre a tornára mindig emlékezni fogok.

Takács Kristóf: A csapategység hozta el számunkra ezt a sikert, amelyre nagyon vágytunk mindannyian. Nem volt könnyű ez a négy nap, de a végén bajnokok lettünk. Most egy kis pihenő következik, aztán megyek az U20-as válogatottba, szóval nem maradok sokáig kosárlabda nélkül.

Csapatnévsor: Hiezl Bálint, Habel Andrich Clemens, Okoh Viktor Kelechi, Balogh Máté, Oroszi Bence, Geröly Márton, Kiss Barnabás, Kenéz Csaba, Németh András, Vargovics András, Herczeg Kristóf, Tóth-Erdei Bálint, Takács Kristóf, Kiss Mátyás. Vezetőedző Kocsis Tamás, edzők: Palánk Bálint, Németh Levente, masszőr: Rácz Renáta.