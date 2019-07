Bajnoki címet ünnepelhetett a SZoESE ificsapata

Az ifjúsági harmadosztályban bajnoki címet ünnepelhetett a Szombathelyi Egyetemi SE ifjúsági fiú-kézilabdacsapata.

A Tánczos Balázs vezetőedző által irányított szombathelyi fiúk többévnyi kemény munka gyümölcseként vehették át a megérdemelt aranyérmeket Farkas Ágnestől, a Vas Megyei Kézilabda Szövetség képviselőjétől.

A vasi csapat már tavaly is a dobogón végzett, és akkor csak egyetlen mérkőzésen múlt, hogy nem lehetett bajnok – akkor a Veszprém akadályozta, állta útját. Az idei szezon kulcsmérkőzéseit is a Veszprém és székesfehérvári Cunder ellen játszották a vasiak. Mindkét ellenféllel végig szoros mérkőzést vívtak a 11 csapatos bajnokságban, nagy küzdelemben tudták megfordítani a rangadókat.

A szezon izgalmas pillanatokban bővelkedett, ahogyan decemberben Veszprémben is nyolcgólos hátrányból fordítottak az egyetemisták, és három góllal nyertek – de ha lehet, a tavaszi hazai visszavágó még ennél is izgalmasabbra sikeredett. Az utolsó 40 másodpercben nem kevesebb mint négy gól is esett – hol a SZoESE állt győzelemre, hol döntetlen volt az eredmény –, az utolsó, hazai győzelmet jelentő gól a lefújás pillanatában esett.

Egyáltalán nem volt tehát könnyű megszerezni a bajnoki a címet a hat-hét azonos képességű csapatot felvonultató mezőnyben. Többek között azért sem, mert menet közben több komoly, hosszan elnyúló sérülést is szenvedtek a szombathelyi kulcsjátékosok, ám a maradók, a helyükre lépők megalkuvást nem tűrően küzdöttek a társakért is, melynek eredménye lett az ifjúsági III. osztály aranyérme. Nagy támogatást jelentettek a főleg szülőkből álló szurkolók, akik minden mérkőzésen aktívan segítették a fiúkat, remek hangulatot teremtettek a bajnoki találkozókon.