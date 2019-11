Bajnoki folytatás – A Szedeák lesz a Körmend vendége

NB I.-es bajnoki fordulóval folytatja szombaton este az Egis Körmend kosárcsapata. A vasi együttes a Naturtex-SZTE-Szedeákot fogadja 18 órától.

Mozgalmas napjai vannak az Egis Körmend NB I.-es kosárcsapatának. Szerdán hazai pályán léptek pályára a piros-feketék a FIBA-Európa-­kupában, ahol a lengyel Legia Warszawa együttesét győzték le bravúros végjátékkal – nem túl magas színvonalú mérkőzésen – 74-60-ra. Ezzel a győzelemmel és a dán Bakken Bears ellen begyűjtött idegenbeli diadallal Ferencz Csabáék vezetik a H csoportot a nemzetközi sorozatban. De nincs megállás, szombaton már bajnoki vár a vasi együttesre, ezúttal a Naturtex-SZTE-­Szedeák lesz a vendég a Rába-­partján.

A Szeged nem kezdte túl jól a szezont, a múlt héten hazai pályán a Jászberény ellen tudta megszerezni első győzelmét a bajnokságban. Előtte négy alkalommal botlott a Szedeák, kikapott Pécsett, hazai pályán a címvédő Falcótól és a Kecskeméttől, valamint az Alba Fehérvár otthonában.

– Pörögnek az események, szerda este egy nagyon erős, fizikálisan kimagasló lengyel csapat ellen sikerült nyernünk. Nagyjából elégedett voltam a csapatom teljesítményével – mondta Matthias Zollner, a Körmend vezetőedzője. – Voltak rossz döntéseink, sokáig nem tudtuk megtörni magasságfölényben lévő ellenfelünket. A mi szerkezetünk alacsonyabb volt, így is próbáltunk a labdákra menni, már amennyire a lengyelek ezt hagyták. A győzelemnek örülünk, de most már jön az újabb feladat, arra kell koncentrálnunk. A szegedieket fogadjuk, akik nem kezdték jól az idényt, négy vereséget szedtek össze. Persze ehhez hozzátartozik, hogy komoly ellenfelekkel kezdték a bajnokságot. Nem írhatjuk le őket, de hazai pályán egyértelműen győzelmet várok a fiúktól. Erjon Kastrati már szerdán is játszott, Filipovic Stefan viszont nem, mert még küzd a bokasérülésével. Még nem dőlt el, hogy számíthatok-e rá a hétvégi fordulóban.