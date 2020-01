Bajnoki meccsekkel is készül a Haladás

Folytatja az extraligás bajnokságot a Hungast-Haladás Szombathely női röplabdacsapata. Csütörtökön 20 órától a közvetlen rivális MTK Budapest lesz a vendége a Haladás Sportkomplexumban.

Utoljára több mint egy hónapja, december 12-én láthattuk hazai bajnokin a Haladás élvonalbeli röplabdacsapatát. A Jászberény elleni (1:3) meccs után még egyszer, 20-án pályára léptek a zöld-fehérek – Békéscsabán 3:0-ra kaptak ki. Azóta a folytatásra készülnek.

– Néhány napos szusszanás, karácsony után már folytattuk is az edzéseket, azóta keményen dolgozunk. Próbáltunk újult erőt szerezni a szezon második felére és rendbe hozni a kisebb-nagyobb sérüléseket is – mondta Leiszt Máté, a Haladás csapatának vezetőedzője. – Jó úton járunk. A keretben van, lesz egy kis változás is: Takács Bernadett-től elköszöntünk, de a közeljövőben várható még két új játékos szerződtetése.

A tabella alapján nem mondható sikeresnek a Haladás szereplése a mögöttünk hagyott 11 fordulóban, hiszen tíz vereség mellett csupán egy győzelmet tudott szerezni.

– Az eredmény szempontjából valóban lehet hiányérzetünk. De az elvégzett munkára nem lehetett panasz, hajtós, a pályán mindent megtevő csapat a miénk, nagyon jó közösség. A problémáink elsősorban abból adódtak, hogy a támadások hatékonysága hagyott kívánnivalót maga után – erre fektettük a legnagyobb hangsúlyt az elmúlt hetekben. És igyekeztünk mentálisan tovább erősíteni a csapatot, hogy a szoros végjátékokat a magunk javára tudjuk fordítani.

A bajnokságban még húsz mérkőzés vár a szombathelyiekre. Az alapszakasz visszavágóiból három, majd lesz még egy harmadik kör is az oda-visszavágókon elért eredmények alapján. Az alapszakasz végeredményének azonban csak az elődöntőbe jutó négy csapat szempontjából van jelentősége. Az Extraliga 5–8. helyezettjei két NB I-ből érkező csapattal oda-visszavágós körmérkőzéssel döntenek a négy extraligás helyről. És oda, a rájátszásba nem viszik magukkal az addigi eredményeiket, mindenki tiszta lapról indul.

– Az előttünk álló alapszakasz-mérkőzéseket is a rájátszásra való felkészülés jegyében játsszuk. Szeretnénk részsikereket, győzelmeket szerezni a következő etapban.

Máris itt a lehetőség, hiszen csütörtökön a közvetlen rivális MTK lesz a vendég. A Szombathelyen nevelkedett Takács Dorotit is soraiban tudó fővárosi csapat két győzelmet szerzett eddig, és a Haladást megelőzve a tabellán a hetedik. Viszont november elején éppen ezt a csapatot győzték le a zöld-fehérek, ráadásul idegenben (3:2).

– Bízunk abban, hogy hazai pályán sikerül megismételni az MTK elleni győzelmet – folytatta Leiszt Máté. – Ellenfelünkről tudni kell, hogy fiatal csapat, amely komoly munkát végez Tóth Gábor irányításával. Jönnek fel, fejlődnek ők is. De ha azokat az elemeket, amiket edzéseken gyakoroltunk, meg tudjuk valósítani, illetve felszabadultan játszunk és nyugodtak tudunk maradni a kiélezett szituációkban is, akkor reménykedhetünk egy jó eredményben. A csapatunkból csak a súlyos bokasérüléséből lábadozó Marton Gabriellára nem számíthatok.