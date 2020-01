Bajnokok Ligája: az olasz Brindisi távozott tízpontos vereséggel

A kosárlabda Bajnokok Ligája 13. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az olasz Brindisit verte nagy csatában, parádés teljesítményt nyújtva.

A Falco zsinórban elszenvedett három BL-vereség után fogadta azt a Brindisit, amelytől novemberben szoros meccsen kapott ki idegenben (92-98). A Falco és a Brindisi is öt győzelemmel, hét vereséggel a háta mögött futott neki a szombathelyi mérkőzésnek. A csapatok a napokban elhunyt kosárlabda-legendára, Kobe Bryantre emlékezve a Lakers korábbi klasszisát ábrázoló egyenpólóban melegítettek be – a találkozó pedig gyászszünettel kezdődött.

Nagyszerű hangulatban, szinte telt ház előtt indult útjára a labda. Jó ideig váltott vezetést mutatott az eredményjelző. Az olasz csapat szorgalmasan próbálkozott távolról, ekkor még mérsékelt sikerrel. Aztán a házigazda sebességet váltott, remek védekezésből villámgyors, pontos támadásokat vezetett – és meglépett. Váradi triplája után kénytelen volt időt kérni a vendég kispad (6. perc: ­14-5). Rendezte sorait a Brindisi, pontosabb játékkal, jobb védekezéssel, sokkal jobb dobóformával rukkolt elő a folytatásban – és rohamléptekben faragta a hátrányát. El is tüntette (9. perc: 21-21). De Filipovity dudaszós triplája zárta az első etapot. A kis szünet után nagy lendülettel tért vissza a pályára a Brindisi, labdaszerzések után könnyű kosarakkal növelte pontjait – Stone pedig sorozatban dobálta a triplákat. Időt kért Gasper Okorn (13. perc: 31-35). De továbbra is remekül dobott, hatékonyan védekezett a Brindisi. És érdekes játékvezetői ítéletek is borzolták a kedélyeket. Küzdött becsülettel a házigazda, de nem tudott közelebb férkőzni a szervezett, magabiztos csapat benyomását keltő ellenfeléhez. Az újabb hazai időkérés ellenére is tíz pont fölé növelte az előnyét a Brindisi (17. perc: 36-47). Akadozott a Falco támadójátéka.

Perl vezérletével próbált kikászálódni a sárga-fekete gárda a hullámvölgyből. Úgy tűnt, hogy sikerül is szűkíteni a különbségen – ám dudaszós olasz tripla zárta az első félidőt (20. perc: 44-53).

Fordulás után energikus játékkal nyitott a Falco – faragta gőzerővel a hátrányát (23. perc: 52-55). Ekkor már jobban védekezett a házigazda, gyorsabban vitte végig a támadásait. Szorult a Brindisi, amely szinte csak távoli dobásokkal próbálta tartani a lépést. Filipovity egyenlített egy hármassal, majd Váradi triplája is behullott a dudaszó pillanatában. Óriási küzdelemben fordított a Falco (26. perc: 61-58). Forrtak az indulatok, Sutton és Curry lökdösődött egy kiadósat – egy sportszerűtlen hibáért. Majd a Brindisi zsinórban dobott két triplával jelezte, hogy bármikor képes újítani. És roppant agresszív játékára építve meg is nyerte az harmadik negyedet (30. perc: 68-70) – hiába tüntettek bőszen a hazai szurkolók a játékvezetők ellen. Nem lassult az iram, nem csökkent a küzdelem hőfoka. Kezdte ismét magához ragadni az irányítást a Falco (33. perc: 76-72). Kőkemény párharcokat láthattak a nézők, nem kímélték magukat – és ellenfelüket – a játékosok. Csak azért nem tudott jobban meglépni a Falco, mert a távoli dobások rendre leperdültek a gyűrűről. Sutton ezúttal Filipovityot ütötte le, cserébe második sportszerűtlen hiba után kiállították – nemigen akart az öltözőbe vonulni. Aztán a vendég kispad összecsapott a mögötte ülő szombathelyi szurkolótáborral. Percekig állt a játék, szükség volt a biztonsági őrök bevetésére. A Falcót azonban nem lehetett kizökkenteni a ritmusából, Curry triplája után felrobbant a csarnok (37. perc: 85-77). Reddic, Filpovity, Curry nagyon elemében volt, de az egész Falco eksztázisban játszott. Futott és dobott a Brindisi, de a hajrát már nem tudta szorossá tenni.

Nagyot játszott, nagyot küzdött, parádés győzelmet aratott a Falco – egy komoly erőt képviselő, kellemetlen riválist múlt felül. TG