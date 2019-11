Bajnokok Ligája: Falco–Bonn derbi

A kosárlabda Bajnokok ligája 4. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a német Bonn együttesét fogadja kedden 18 órakor.

A Telekom Basket Bonn megverte otthon a Zaragozát (85- 71), majd nagy csatában kikapott a Brindisi vendégeként (76-75), végül hazai pályán gyűrte le a Besiktast (86-82). A Falco Dijonban nagy vereséggel nyitotta a BL-szezont (87-68), aztán viszont elverte a vendég PAOK-ot (76-66), legutóbb pedig Zaragozában állt közel a bravúrhoz, de egy ponttal kikapott (70-69). A Bonn meghatározó csapata a német Bundesligának, komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik. Ám az idei szezont gyengébben kezdte, egy győzelemmel és három vereséggel a 11. helyen áll a 17 csapatot felvonultató tabellán. – Mindannyian egészségesek vagyunk, és remélem, hogy ez így marad a folytatásban is – mondta Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere.

– Sűrű a programunk, szombaton még Székesfehérváron játszottunk bajnokit – de ezt nem panaszkodásként mondom, tudtuk pontosan, hogy mi vár ránk az idei szezonban. Szerencsére az Alba ellen tudtam mindenkinek elég lehetőséget adni, okosan beosztottuk az erőnket. Szeretünk hazai pályán játszani, az Arena Savariában rendre önbizalomtól duzzadva kosárlabdázunk – a Bonn ellen is egy harcos, motivált Falcót szeretnék látni a pályán. Meg akarjuk mutatni, hogy a Zaragozában mutatott jó teljesítmény nem a véletlen műve volt. Meg szeretnénk ismételni a spanyolországi játékunkat. Tudjuk, hogy csak igazi csapatmunkával, szervezett játékkal érhetünk el valamit – ez lesz a kulcs. Meg kell próbálnunk irányítani a játékot, támadásban és védekezésben is a lehető legkevesebb hibával. A Bonn egy jól összerakott, erős csapat. Sokat fut, rendre erős tempót diktál, bírja a fi zikális kosárlabdát, mindig hatalmas energiával játszik. Kemény, stabil védekezésből gyorsan megy át támadásba. Ellenfelünk 11 játékost forgathat, így az egész meccsen magas fordulatszámon pörög, a végére sem enged ki. Szeretnénk élvezni a játékot, megpróbáljuk meglepni ellenfelünket. Bízom benne, hogy ismét telt ház előtt, fergeteges hangulatban léphetünk pályára – mert szurkolóinkkal együtt mindig erősebbek vagyunk, együtt képesek vagyunk akár bravúrokra is.