Bajnokok Ligája: Zaragozában a Falco

A kosárlabda Bajnokok Ligája 3. fordulójában a spanyol Zaragoza vendégeként lép pályára szerdán 20.30-kor a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely.

Két játéknap után a Zarago­za egy győzelemmel, egy vereséggel áll a csoportban – akárcsak a Falco. A spanyolok nyitásként kikaptak Bonnban (85-71), majd nyertek a Besiktas otthonában (73-74). Egyébként első hazai BL-meccsére készül a Zaragoza. A Falco a Dijonban elszenvedett vereség (87-68) után hazai pályán javított, a PAOK ellen diadalmaskodott (76-66). A Zaragoza parádés formában kezdte a spanyol bajnokságot, öt győzelemnél jár, mindössze egyszer kapott ki, második helyen áll a tabellán. A hét végén például a Barcelonát fogadta és verte meg 89-83-ra – 9054 néző előtt. A 2002-ben alapított Casademont Zaragoza meghatározó csapata a bombaerős spanyol bajnokságnak, a tavalyi pontvadászatot a negyedik helyen zárta.

– Amennyire csak tudtunk, felkészültünk ellenfelünkből – mondta Váradi Benedek, a Falco KC csapatkapitánya. – Az jól látható, hogy a Zaragoza szervezett csapat. Minden játékosa tudja a helyét a rendszerben, mindenki tudja a dolgát. Támadásban és védekezésben is olajozottan működik a spanyolok gépezete. Azt is tudjuk, hogy a Zaragoza játékosai – az irányítókat leszámítva – mind két méter felettiek, erősek, magasak. Vagyis fizikálisan is nehéz összecsapás vár ránk. Egy roppant erős, patinás, nemzetközi rutinnal felvértezett csapat fogad minket.

Nehezíti a dolgunkat, hogy a Zaragoza remek formában van, vélhetően önbizalomtól duzzadva lép pályára ellenünk. Nem mi vagyunk az esélyesek, de nem feltartott kézzel lépünk pályára. Megyünk tovább a megkezdett úton, igyekszünk tanulni a BL-mérkőzésekből, szeretnénk mind egyénenként, mind csapatként meccsről meccsre fejlődni. Elvileg teljes csapattal utazunk, már Bíró Olivér is bevethető. A visszatérő Ron Curry is velünk utazik, ha rendben lesznek a papírjai, akkor akár pályára is léphet.

A Falco kedden hajnalban, 4 óra előtt ült buszra. A csapat Bécsben szállt repülőre, a gép Barcelonában ért földet, ahonnan további jó négy óra buszozás várt a szombathelyi delegáció tagjaira. Gasper Okorn vezetőedző szerdán délután és csütörtökön dél­előtt is edzést vezényelt tanítványainak a 10 744 néző befogadására alkalmas zaragozai sportcsarnokban.