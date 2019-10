Balogunyomi diadal, nagymizdói vereség

A férfi teke NB I 1. és 5. fordulójából elhalasztott mérkőzéseket pótolták a hétvégén. A Balogunyom nyert, a Nagymizdó kikapott.

Balogunyomi TK–Péti MTE 7:1 (3253-3084). – Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es férfi-tekemérkőzés, 1. forduló.

Balogunyom: Kiss T. 564, Svajda 535, Kiss Zs. 535, Virág 517, Cserei 543, Józsa 561. Edző: Svajda Győző.

Pét: Kun 536, Bobay 504, Szokoli 498, Kiss G. 510, Bíró 548, Vikor 488.

Az első sorban Kiss Tamás és Svajda Zoltán is biztosan verte ellenfelét, 2:0-ra vezettek a hazaiak és 59 fa előnyt szereztek. A középső sorban tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés: Kiss Zsolt és Virág Bence is megszerezte a csapatpontokat, már 4:0 volt a balogunyomiak előnye, és 101 fára nőtt az előnyük. A befejező sorban Józsa Gábor könnyedén gyűjtötte be a győzelmet, Cserei Gábor pedig kiélezett mérkőzésen az utolsó szettben szenvedett vereséget. A balogunyomiak 7:1-re és 169 fa előnnyel nyertek. A vendégek és a hazaiak is megszenvedtek a nehéz pályával. Ifjúsági: 4:0 (1043-792). Horváth F./Bíró B. 516, Horváth M. 527.

Bábolna SE–Topido Nagy­­mizdó 6:2 (3271-3171). – Bábolna, NB I-es férfi-teke­mérkőzés, 5. forduló.

Bábolna: Balogh 568, Imre 553, Katona 518, Balom S. 560, Mogyorósi 519, Balom N. 553.

Nagymizdó: Bagi I. 579, Rejtli 555, Simon 559, Tompa/Bagi M. 492, Vörös 503, Kozmor/Rejtli K. 483. Játékos-edző: Polgár Károly.

A nagymizdóiak kissé tartalékosan érkeztek az összecsapásra. Az első körben a vasiak közül Bagi Imre nyert, 11 volt az állás. A második sorban Simon révén sikerült még egy pontot szerezniük a vendégeknek, ám ezt követően felülkerekedtek a hazaiak, és végül megérdemelten nyertek. Ifjúsági: 1:3 (913-989). L. d.: Bagi M./Gergó 492, Rejtli K. 497.