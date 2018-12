Befejeződik a snapszerbajnokság

Rendhagyó módon egy külön döntővel, Földvárszki István és Szabó Gábor mérkőzésével fejeződik be pénteken a 2018-as egyéni magyar snapszerbajnokság. A nagy összecsapás 10 órakor kezdődik a Korner Sörözőben.

A kőszegi székhellyel működő Magyar Snapszer Szövetség eredetileg december 8–9-ére írta ki az országos döntőt (a finálé idén nyílt nevezéses volt, az egész éves sorozatban ranglistapontokat lehetett gyűjteni, amiért kiemelés, kedvezőbb sorsolás „járt”). A Korner Sörözőben rendezett döntő 48 kártyás részvételével rajtolt el. Az ország minden részéből, például Debrecenből, Egerből. Békéscsabáról és Budapestről is érkeztek versenyzők, de természetesen a vasi színeket is képviselték bőségesen. A selejtezők után a főtáblára 32 snapszeros került fel. Már a verseny elején született néhány meglepő eredmény.

Az első kiemelt csákánydoroszlói Sütő Ferenc Röjtökmuzsajról kapott ellenfelet, Szabó Gábor személyében. A nyolcórás adok-kapok után Szabó Gábor állhatott fel nyertesként. Korán búcsúzott a versenytől a sokak által a végső győzelemre is esélyesnek tartott szombathelyi Horváth Dávid, aki nem bírt a remekül játszó körmendi Németh Miklóssal. Magabiztosan rajtolt a szombathelyi Földvárszki István, valamint két korábbi bajnok, a röjtökmuzsaji Peszlen Tamás és a kőszegi Táncsics Péter is – később kiderült, hogy utóbbi kettő nem gyűjthet be újabb bajnoki címet. Jó szezon után, a vártnál korábban esett ki a szombathelyi Tuczai Miklós is.

Roppant kiegyensúlyozott, erős volt a mezőny, a legtöbbször apróságok döntöttek a felek között, amit jól tükröztek az embert próbáló, maratoni csaták – volt, aki azért állt fel az asztaltól, mert mennie kellett dolgozni, de akadt olyan is, aki hátfájdalmak miatt adta fel a meccsét. A döntőbe végül Földvárszki István és Szabó Gábor jutott. Ám a Szombathely–Röjtökmuzsaj csatát idő hiányában nem sikerült lejátszani (szombaton 15, vasárnap pedig 17 órát kártyáztak a verseny résztvevői, mégsem sikerült bajnokot avatni…). A harmadik helyért rendezett mérkőzés viszont még belefért az időbe, megrendezték, a szombathelyi Németh Róbert bírta jobban az erőltetett menetet, így végül jobbnak bizonyult riválisánál, az egri Lendvay Albertnél.

A Földvárszki–Szabó-finálé ma 10 órakor kezdődik a Korner Sörözőben. Mindkét versenyző remek szezont fut, és mindketten első bajnoki címükért indulnak csatába – nagy mérkőzésre, óriási küzdelemre van kilátás.

