Az öregfiúk és az old boys korosztály küzdelmeivel befejeződött a 27. Rotto Kupa nemzetközi kispályás labdarúgótorna.

A hagyományos, népszerű erőpróba a férfi nyílt mezőny, valamint a VIP-torna csapatainak a küzdelmével kezdődött. Július 4–5-én 36 csapat meccselt a szalafői sporttelepen – a nyílt mezőnyben (Rotto-Football Factor Kupa) a Blazsi Koccintó-Szeszpanyol gárdája bizonyult a legjobbnak. A torna harmadik, záró napján – az elmúlt szombaton – az öregfiúk (+35 év) és az old boys (+44 év) korosztály csapatai mérkőztek meg egymással.

Szombaton reggel az öregfiúk nyitották a napot, ezúttal is négy pályán zajlottak a mérkőzések. A sokszoros győztes, összeszokott, remek játékosokat felvonultató Sibaris magabiztosan jutott el a döntőig, ahol azonban nem bírt zalai ellenfelével. A finálé 0-0-ra végződött, a heteseket viszont a nagy neveket bevető zalaegerszegi gárda rúgta jobban – érdekesség, hogy az aranyérmes most először vett részt a Rotto Kupán. Délután az old boys korosztály következett. Itt szintén zalai gárda vitte el az arany-, vasi alakulat pedig az ezüstérmet – a döntőben 1-0-ra kapott ki a Rábatótfalu. A Vorhota ugyancsak első alkalommal lépett pályára Szalafőn.

– Nem lehet okom a panaszra, minden remekül alakult – értékelt Törő Miklós főszervező. – A három nap alatt 63 csapat lépett pályára, a színvonal pedig méltó volt egy 27 éves torna hagyományaihoz. Az időjárás végig kegyes volt hozzánk, a szervezők rutinja miatt pedig mindhárom nap óramű pontossággal követték egymást a mérkőzések – és a díjazás ezúttal is minőségire sikeredett. Most szusszanunk egyet, aztán néhány héten belül nekiállunk a 28. Rotto Kupa előkészítésének. Mert sokan már most jelezték a jövő évi részvételi szándékukat – ami büszkeséggel tölt el minket, szervezőket.

Végeredmény, öregfiúk, Rotto-Szkíta Sport Kupa (12 csapat): 1. Ildikó Méteráru-Zalaegerszeg, 2. Sibaris-Sárvár (Sánta Roland, Tancsics Zsolt, Manganelli Attila, Koronczai Roland, Pupp Richárd, Tőke Péter, Horváth István, Joó András, Vajda László), 3. Job&Career-Zalaegerszeg, Jóbarátok-Jákó.

Gólkirály: Koronczai Roland (Sibaris).

Legjobb kapus: Kónya László (Ildikó Méteráru).

Legjobb játékos: Laki-Molnár Olivér (Jóbarátok).

Legharcosabb csapat (In-Kal díj): HTCM Ltd.-Szentgotthárd.

Old boys, Rotto-Cobra Sport Kupa (15 csapat): 1. Vorhota LSC-Zalaegerszeg, 2. Hétház FC-Rábatótfalu (Korpics Tibor, Domján Zoltán, Tóka Géza, Korpics Gábor, Bartakovics Ferenc, Bartakovics Csaba, László Gábor, Merkli József, Herczeg

László), 3. Luce Innocente-Szombathely (Neizer Péter, Wágner Zsolt, Köllős Gábor, Orbán Tamás, Hraskó Zoltán, Rónafalvi Róbert, Tóth György, Maurer Róbert, Panda István), Sörös B-renz-Fót.

Gólkirály: Csuka Gergely (Sörös B-renz).

Legjobb kapus: Korpics Tibor (Hétház FC).

Legjobb játékos: Molnár Zsolt (Vorhota).

Legharcosabb csapat (In-Kal díj): Flamingo FC-Nagykanizsa.