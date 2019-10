Behúzta a rangadót a HVSE futsalcsapata

Az NB I-es futsalbajnokság 7. fordulójában a Haladás VSE a vendég Nyírgyulaj ellen aratott biztos győzelmet – rangadót nyert, erős ellenfelet vert meg a zöld-fehér gárda.

A Nyírgyulaj veretlenül, négy győzelemmel, egy döntetlennel a háta mögött érkezett Szombathelyre. Míg a Haladás zsinórban aratott négy győzelem, után lépett pályára. A játéknap rangadóját rendezték a vasi megyeszékhelyen.

Haladás VSE–Nyírgyulaj KSE 6-2 (1-2). – Szombathely, 450 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Kubicsek, Tamási, Imrő.

HVSE: Alasztics – Simic, Bruno, Gerencsér, Luis Garcia. Csere: Sásdi (kapus), Michel, Hajmási, Horváth P., Dróth, Péter, Vas, Horváth B., Vidák. Edző: Calvo Rodriguez juan Ramon.

Nyírgyulaj: Lapa – Sánta, Siska, Vlasovych, Pallai. Csere: Opre, Dobó, Baitsur, Nagy, Vass, Fekete, Pazonyi, Kondás, Csoma. Edző: Lovas Norbert.

Gólszerzők: Dróth 3 (6., 21., 36.), Fekete (31., öngól), Simic (34.), Vas (38.)., ill. Vlasovych (10.), Csoma (16.).

Haladás-rohamokkal kezdődött a mérkőzés. A zöld-fehérek letámadták ellenfelüket, sok labdát szereztek. A vendégek stabil védekezésből próbáltak kontrázni – nem is csinálták rosszul. Hajmási egyéni alakításánál még a gólvonalról mentettek a vendégek, rögtön ez után Dróth megpattanó lövése viszont már utat talált a kapuba. A vezetés megszerzése után is lendületben maradt a Haladás, sok munkát adott a nyírgyulaji hálóőrnek. A vendégeknek sokkal kevesebb helyzet kellett a gólhoz, váratlanul egyenlített a Nyírgyulaj (10. perc: 1-1). Bruno a keresztlécet találta el. Aztán erőre kapott a vendég, feljebb tolta a játékát, ekkor már Alaszticsnak is védenie kellett. A Nyírgyulaj pedig nem engedett a hatékony helyzetkihasználásából: egy kontrából átvette a vezetést (16. perc: 1-3). A hazai kispad időt kért. Rákapcsolt a házigazda, de nem tudott mit kezdeni a foggal, körömmel, kőkeményen védekező ellenfelével.

Fordulás után óriási rohamokkal nyitott a HVSE. És Dróth egy okos góllal rögtön egyenlített. Erős tempót diktált a Haladás, kitámadott, űzte, hajtotta ellenfelét. De aztán túlélte a nehéz perceket a Nyírgyulaj. Roppant agresszíven védekezett a vendég, parázs csata kerekedett a mérkőzésből. Egy öngóllal vette át a vezetést a Haladás. Majd rögtön ez után Alaszticsnak kellett kétszer is bravúrral védenie – nem adta fel a vendég. De kénytelen volt támadóbb, nyíltabb futballra váltani, amit rögöt góllal büntetett a Haladás: Simic váltotta gólra Michel forintos passzát (34. perc: 4-2). Dróth fordult be, és bombázott a kapuba – eldőlt a mérkőzés (36. perc: 5-2). A Nyírgyulaj még időt kért, de már nem tudott újítani. A Haladás pedig a hajrában örömfutballal szórakoztatta szurkolóit: Vas kapásgólja például igazán látványosra sikeredett. A végére összeomlott a vendég, nem bírta tartani a tempót.