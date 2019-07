Bemutatkozott német csapatában a Haladás saját nevelésű kapusa

A második játékrészben az Illés Akadémián nevelkedett, Kiss Ágoston védte az Arminia Bielefeld kapuját.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Szombathelyi Haladás kölcsönadta utánpótlás válogatott kapusát, Kiss Ágostont a német Arminia Bielefeld együtteséhez. A 18 éves hálóőr az utóbbi időben nem csupán a tehetségével, hanem egy nagyon nemes gesztusával is felhívta magára a figyelmet, ugyanis a Srí Lanka-i terrortámadás bajbajutottain segített. Kiss Ágoston már be is mutatkozott új klubjában:

A német másodosztályú Arminia Bielefeld felkészülési mérkőzésen 5-0-ra legyőzte az amatőr bajnokságban szereplő Maaslingent. A 18 éves kapus a második félidőben kapott lehetőséget, s bár csupán egyszer kellett védenie, akkor magabiztosan hárított. Kiss egy évig, kölcsönben szerepel a német klubban – számolt be a haladas.hu.