Berettyó–HVSE- futsalrangadó

Az NB I.-es futsalbajnokság 4. fordulójában a Haladás VSE rang­adót vív, pénteken 17.30-kor a nagy rivális Berettyóújfalu vendégeként lép pályára (M4 Sport).

Az NB I.-es futsalbajnokság elmúlt időszakát a Berettyóújfalu és a Haladás vetélkedése határozta meg – a két élcsapat minden fronton nagy riválisa egymásnak. A 2018–2019-es bajnokság döntője emlékezetes, öt meccsig elhúzódó csatában dőlt el, a végén a Berettyó ünnepelhette negyedik bajnoki címét. Tavaly is a tabella élén állt, amikor félbeszakadt a szezon. A HVSE a tavalyi, 2020-as magyar kupában azonban megmutatta, hogy megérett a trónfosztásra, ugyanis a februári szombathelyi döntőben 4-2-re verte riválisát – friss még az emlék. A Berettyó az idei szezont is magabiztosan, négy győzelemmel (Aramis, Újpest, Dunaferr, DEAC) kezdte, de a Haladás is jó formában van, veretlenül várja a rangadót. Az előző bajnoki meccsét a Berettyó szombaton vívta, míg a Haladás hétfőn, így a házigazda többet tudott pihenni, készülni a rangadóra.

– A Berettyó és a Haladás összecsapását évek óta kiemelt figyelem övezi, természetesen idén sincs ez másként, a bajnokság egyik legnagyobb rangadóját vívjuk – fogalmazott Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE mestere. – Ellenfelünk évek óta a legjobb, legerősebb magyar csapatnak számít. A Berettyó gerince hosszú ideje együtt játszik, a szakmai stáb is változatlan – így folyamatosan fejlődik, erősödik a gárda. A keretében válogatott szintű magyar játékosok, kiváló légiósok szereplenek. Ráadásul a nyáron megerősítette a magyar magot, ugyanis a legszűkebb hazai elitbe tartozó Rábl János visszatért Olaszországból, de a Csömörtől igazolt Horváth Norbert is jó fogás volt. A Berettyó hosszú, minőségi kispaddal rendelkezik, ezért a cserék nem törik meg a játékát. Ennek megfelelően végig erős tempót diktál, szereti, ha nála van a labda, megpróbál az első perctől irányítani. Nehéz játszani ellene, főleg idegenben. De tavaly a magyar kupa döntőjében megmutattuk, hogy nem verhetetlen, hogy méltó ellenfél vagyunk – most is megpróbáljuk begyűjteni a három pontot. Nekünk is erős csapatunk van, mi is komoly célokkal kezdtük a bajnokságot – és becsülettel felkészültünk. Egy-két játékosom bajlódik ugyan sérüléssel, de remélhetőleg teljes kerettel tudunk pályára lépni. Az, hogy tévés meccset vívunk, pluszmotivációt jelent az amúgy is lelkes csapatomnak.

A Haladás csütörtökön dél­előtt edzett egyet, majd a közös ebéd után útra kelt. Az estét Debrecenben töltötte, péntek délelőtt még egy taktikai megbeszélés, videózás szerepel a programban.