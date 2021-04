Betegség miatt maradt le a válogatott meccsről Fördős Beatrix

Élvezte a munkát az új női szövetségi kapitánnyal a Haladás- Viktória FC futballistája, Fördős Beatrix, ám betegsége miatt nem léphetett pályára a bosnyákok elleni válogatott mérkőzésen.

Múlt hétfő óta az egy hónapja kinevezett szövetségi kapitány, a német Margret Kratz irányításával Telkiben edzőtáborozott a magyar női labdarúgó- válogatott. A tábor zárásaként kedd délután Bosznia- Hercegovina (0-0) ellen vívott felkészülési mérkőzést az együttes – ez volt Kratz első meccse a válogatottal. A Haladás-Viktória futballistái közül a kapus Bíró Barbara és a védőként, középpályásként egy aránt bevethető Fördős Beatrix kapott meghívót az edzőtáborba, ám előbbi részleges bokaszalag-szakadása miatt nem utazhatott el Telkibe, míg a 19 éves Fördős ugyan ott volt, de a meccsen már nem játszhatott – vasárnap ugyanis vakbélgyulladás gyanúja miatt el kellett hagynia Telkit. Amíg ott volt, jó benyomásokat szerzett az új kapitányról.

– Szakmailag nagyon képzett a szövetségi kapitány – szögezte le Fördős Beatrix. – Határozott elképzelései vannak arról, mit szeretne velünk játszani, és azt is egyértelműen kijelentette: az a célja, hogy világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra juttassa a csapatot. Először a védekezést gyakoroltuk, majd a középpályás és támadójátékot. De emberileg és csak jókat mondhatok róla, nagyon aranyos, szimpatikus és érdeklődő. Mindenkivel külön leült beszélgetni és egy kérdéssort is kitöltetett velünk, hogy jobban megismerjen. Naponta két edzésünk volt, délelőtt általában koordinációs, délután pedig labdás tréningeket végeztünk. Emellett csapatépítő programra is jutott idő, úgy állította össze a gárdákat, hogy azok kerüljenek egybe, akik kevésbé ismerik egymást. Az öltözőben a német a hivatalos nyelv, de van, aki fordít. A pályán pedig az angol.

Fördős nagy valószínűséggel pályára lépett volna a bosnyákok elleni meccsen, de lebetegedett.

– Vasárnap délelőtt kezdett el fájni a hasam, majd a gyomrom, hőemelkedésem volt, hánytam és étvágyam sem volt – folytatta Fördős. – A csapatorvos megvizsgált, szerinte begyulladt a vakbelem. Abban maradtunk, az lesz a legjobb, ha hazajövök. Voltam vérvételen, ultrahangon és megállapították, valóban vakbélgyulladásom van. Másfél hónapja ugyanígy jártam, szerencsére – csakúgy, mint most – pár nap alatt elmúlt. Viszont mivel már többször begyulladt, előbb-utóbb ki kell vetetni. Természetesen sajnálom, hogy nem szerepelhettem a bosnyákok ellen, mivel több fiatal is pályára lépett, nekem is lett volna esélyem. Előtte pénteken ugyan az egymás közötti játékban védőként pályán voltam, de az persze nem ugyanaz. Április 30-án sorsolják ki a világbajnoki selejtezőcsoportokat, legközelebb június elején lesz összetartás. Szeretnék ismét ott lenni!

Kiemelt képünkön: Fördős Beatrix napi kétszer tréningezett az edzőtáborban – a meccset ki kellett hagynia