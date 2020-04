Birkózás: egy évvel csúsztatják

A Nemzetközi Birkózó-szövetség (UWW) jövő márciusra halasztotta az olimpiai kvalifikációs versenyeit – a budapesti viadalt 2021. március 18–21. között rendezik.

Az UWW eredetileg márciusban rendezte volna a kontinentális olimpiai kvalifikációs versenyeit – az európait március 19–22-én Budapesten, a BOK Csarnokban –, áprilisban pedig a világselejtezőt Szófiában. Nos, a nemzetközi szövetség szerb elnöke, Nenad Lalovic – aki tagja a nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottságának is – bejelentette, hogy az UWW a NOB-bal és a tokiói olimpia új időpontjával (2021. július 23.–augusztus 8.) össz­hangban tervezte újra a versenynaptárát. Eszerint a budapesti kvalifikációs versenyt 2021. március 18–21. között rendezik.

– Nem lepett meg a döntés, erre számítottam, így volt logikus – reagált a hírre a kvalifikációs megmérettetés(ek)re készülő Ligeti Dániel, a Haladás VSE kétszeres olimpikon szabadfogású nehézsúlyú birkózója. – Mivel az olimpiát is éppen egy évvel halasztották el, jobb, ha az eredetileg tervezett ütemben lesznek ezek a versenyek is, nem pedig mondjuk az év végén. Így olyan lesz ez a 2020-as év számunkra, mintha nem is lett volna, idén már nem rendeznek világversenyt.

– Otthon, édes otthon – válaszolta a jelenlegi felkészülését firtató kérdésünkre a 30 éves szombathelyi birkózó. – Az elmúlt három és fél hétben háromszor hagytam el a házat, futottam a Csónakázótónál. Ugyanazt tudom csinálni, mint eddig, erősítek, igyekszem minél nagyobb erőt, erő-állóképességet szerezni. Legfeljebb az öcsémmel, Ricsivel birkózgatunk egy kicsit az udvaron, de különböző súlycsoportúak lévén az csak játszadozás. Továbbra is az lehet a célom ebben a helyzetben, hogy a lehető legjobban összeszedjem magam a jövő évi kihívásokra, és ahogy lehet, pótoljam a hiányosságokat.

A Nemzetköi Birkózó-szövetség arról is döntött, hogy június 30-áig törli az összes nemzetközi versenyt. Továbbá azt javasolta a nemzeti szövetségeknek, hogy hasonlóan tegyenek a saját eseményeikkel a résztvevők egészsége érdekében. A 2020-as ütemterv fennmaradó részét a világjárvány terjedése és a megváltozott pénzügyi lehetőségek figyelembevételével tervezik meg. Az olimpiai kvalifikációval kapcsolatban az UWW már korábban kijelentette, hogy a kvóták kiosztási rendje változatlan marad, viszont azok a sportolók, akik jövőre elérik a minimális életkor követelményét, jogosultak lesznek a szereplésre az olimpiai eseményeken, de senkinek sincs lehetősége országváltásra.