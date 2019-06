Bíró Olivér hosszabbított

Csütörtökre is jutott egy bejelentése a bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárlabdacsapatának: hosszabbítottak Bíró Olivérrel.

Szerdán a válogatott magasbedobó, Filipovity Márkó érkezését jelentette be a Falco. Csütörtökön újabb hírrel jelentkezett Gráczer György ügyvezető elnök: egy évvel meghosszabbították Bíró Olivér kontraktusát.

A 25 esztendős Bíró Olivér tavaly érkezett a sárga-feketékhez, hamar beilleszkedett, és amikor játéklehetőséghez jutott – 22 bajnokin szerepelt átlagban 13,5 percet –, hasznos tagja is volt a csapatnak.

– Hamar és zökkenőmentesen egyeztünk meg – nyilatkozta a szombathelyi csapat honlapján a 196 centis bedobó – A párommal együtt nagyon jól érezzük magunkat Szombathelyen, megszerettük a várost, ahogy a csapatot és a szurkolókat is, akik fantasztikus hangulatot teremtettek minden meccsünkön. Sikeres szezon van mögöttünk, bajnokok lettünk, nem is gondolkodtam a váltáson.

Így már négy játékost tudhat magának a Falco a következő szezonra; Filipovity és Bíró mellett Perl Zoltánnak és Tóth Norbertnek élő szerződése van. HE