Biztosan gyűjtötte be a három pontot a Répcelak, a Vép

körkép A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Körmendi FC–Büki TK 2-3 (0-1). Körmend, 100 néző, vezette: Mónos J.

Körmend: Farkas Ma. (Farkas Mi.) – Török (Varga P.), Buti, Sály, Takács M., Majtényi, Sipos, Czimber, Tompa, Takács Á., Rákhely. Edző: Somfalvi Péter.

Bük: Kamondi – Németh T., Wágner, Kovács Z. (Boldizsár), Czirók, Tóth K. (Komjáthy), Csonka (Babos), Schimmer, Kossuth, Horváth Sz. (Kovács R.), Taródi (Czingráber). Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Takács M. (2), ill. Czirók (2), Kovács Z. – mindhárom 11-esből.

Kiállítva: Tompa (47., Körmend).

Korai, ám jogos tizenegyessel a Bük szerzett vezetést, előnyét a szünetig meg is tartotta. A második játékrészben (sérülés miatt) az ifi kapussal felálló körmendiek felpörgették a játékukat, de a bükiek újabb – ezúttal vitatható – büntetőhöz jutottak. A második félidőben szinte végig tíz emberrel játszó házigazda nem adta fel, kiegyenlített. A harmadik, szintén „érdekes” büki tizenegyesre azonban már nem volt körmendi válasz. A mérkőzés végén nem a játékvezetők voltak a legnépszerűbbek.

Répcelaki SE–Kőszegi FC 3-1 (2-1). Répcelak, 100 néző, vezette: Marácz Z.

Répcelak: Horváth B. – TÓTH DO., Németh G., Tóth Dá. (Harkai), ÓDOR, Prystupa, De Paula, Balikó, Horváth T., RÁCZ, SZABÓ B. Edző: Balassa Péter.

Kőszeg: Bán – Major, Fehér A., Prán D., Csák, Prán A., Rómer (Marti), Riegler (Kovács Zs.), Léhmann (Szűcs), Fehér D., Szolyák. Edző: Őri Gábor.

G.: Tóth Do. (2 – az egyiket 11-esből), Ódor, ill. Prán D.

A Répcelak a szokásos módon kezdett, már a 2. percben könnyű gólt engedélyezett ellenfelének. Ez kellőképpen megzavarta a hazaiakat, akik a 30. percig nem találták magukat. A Kőszeg élt a lehetőséggel, hatékony játékot mutatott, de több gólt nem szerzett. Az első félidő hajrájában aztán egy akciógóllal és egy büntetővel fordított a Répcelak. Fordulás után már a házigazda uralta a meccset, és egy kontragóllal bebiztosította győzelmét a szívós Kőszeg ellen.

Szentgotthárdi VSE–Jánosháza VSE 2-2 (1-1). Szentgotthárd, 50 néző, vezette: Horváth P.

Szentgotthárd: Lang – MAJCZÁN, Kovács G., Dancsecz, KOVÁCS T., Düh (Varga M.), Nagy O., Németh Bo. (Németh Be.), Sulics, SIPOS (Korpics), Takács (Muszka). Edző: Heiter László.

Jánosháza: Tóth A. – Marsai, Péter, Vágusz, Laczi, Ambrus, Megyesi, Dornai, Dénes, Horváth A., Balázsi. Edző: Kelemen Kornél.

G.: Németh Be., Kovács T., ill. Vágusz, Marsai.

Jól kezdett a Szentgotthárd, már a 12. percben előnyhöz jutott. Ezt követően inkább mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Egy hazai védelmi hibát kihasználva egyenlített a Jánosháza. A második félidőben a hazai együttes dominált, szinte végigtámadta az egész játékrészt, de rengeteg helyzetéből csak egyet tudott értékesíteni. A Jánosháza viszont egyetlen komoly támadásból betalált, egyenlített. Hiába uralta a második félidőt a Gotthárd, rossz helyzetkihasználása miatt csak ikszelt.

Schott Lukácsháza SE–Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE 4-3 (2-3). Lukácsháza, 150 néző, vezette: Szabó I. Z.

Lukácsháza: Horváth K. – Vörös, Zergi (Sárközi), Lengyel, Sárdy (Bolfán), Osztrosits, Gugcsó, Bősze, Dan, Szentkúti, dr. László. Edző: Bezdi István.

Vasvár: Tóth K. – Varga A., Horváth A. (Kálin), Vincze (Sinkó), Robán, Dávid, Réfi, Bakos D., Bakos Cs. (Berta), Horváth Á., Schermann. Edző: Lepár Attila.

G.: Dan (2), Sárdy, Zergi, ill. Horváth A., Vincze, Gugcsó (öngól).

Nagy iramban kezdtek a felek, mindkét csapat támadólag lépett fel, a győzelemre hajtott. Az elején a hazaiak fölénye két gólban mutatkozott meg. Ezután felpörögtek a vendégek is, először szépítettek, majd egy szépségdíjas találattal egyenlítettek, sőt, egy öngóllal fordítottak. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, bőven volt dolga a kapusoknak. A Lukácsháza igazi csapatmunkát mutatva végül megfordította a meccset, otthon tartotta a három pontot – megérdemelten.

Csepregi SE–Vép VSE 0-4 (0-2). Csepreg, 150 néző, vezette: Harcsár R.

Csepreg: FARKAS B. – Steiner M., Tájmel (Baranyai), Steiner Zs., Maráczi, Takács (Kovács Á.), Horváth E. (Péntek), Kovács B. (Tóth A.), Lukács, Steiner C., Németh O. (Reichardt). Edző: Steiner Zsolt.

Vép: Bezdi B. – Wágner, Kovács D., Varga O., Török, Bezdi Sz., Illés (Horváth B.), Baumgartner (Németh M.), Auer (Balikó), Varga B., Dala (Hankó). Edző: Török Richárd.

G.: Németh M., Balikó, Illés, Auer.

Rögtön a középkezdés után vezetést szerzett a Vép, ez rá is nyomta a bélyegét a találkozóra – a góltól megtorpant a házigazda. Teljes mértékben a vendég akarata érvényesült, a Csepreg ezúttal csak asszisztálni tudott a történésekhez.

Rum KSC–Király SE 0-1 (0-0). Rum, 100 néző, vezette: Papp Á.

Rum: Busi – Csonka, Székely, Szabó D., Szakos, Markó, Kovács B. (Németh L.), Horváth T. (Pupp), Koronczai,

Leitgeb (Pásti), Tancsics (Máthé). Edző: Kovács Balázs.

Király: Veszelinov – Sásdi, Varga G. (Péter), Fülöp (Németh B.), Kudron (Polgár), Beke (Jagodits), Hertelendi (Vámos), Devecseri, Lakosi, Subicz, Hajmási. Edző: Hegyi László.

G.: Fülöp.

Alacsony színvonalú mérkőzést játszottak a felek. A Rum enervált volt, és ehhez az elkényelmesedett játékhoz sokáig asszisztált a Király is. A második félidőben aztán a vendég szerzett vezetést, ez maradt a végeredmény is. A Rum nem tudott felpörögni, végig gyenge formát mutatott.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Rábapatyi KSK 1-1 (1-0). Szarvaskend, 120 néző, vezette: Szabó III. Z.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Tóth G., TÓTH A., CSLLAG, JÓNA, Csenterics, FÖLDES, Smolczer, Nagy R. (Herczeg), Kopfer. Edző: Tóth Gábor.

Rábapaty: KOLLARICS – Horváth K. (Tóth R.), Piros D., Balhási, Bajnok (PIROS P.), TÓTH M., Szabó A. (Dugovics), Csupor, Nagy D., KOVÁCS T. (Zeke), Király (Meicz). Edző: Enzsöl Gábor.

G.: Jóna, ill. Piros P.

K.: Piros D. (72., Rába­paty).

Az orkánerejű szélben az első helyzet a vendégek előtt adódott, kapufa lett belőle. Majd átvette az irányítást a hazai csapat, és a vezetést is megszerezte a félidő vége előtt – széllel szemben. A második félidő kapkodó játékkal folytatódott, helyzet nem alakult ki egyik oldalon sem. A félidő végén Velekei kapufát fejelt, majd egy létszámfölényes

szituációt nem sikerült kihasználnia a szarvaskendi csapatnak. Kontrából pedig a 92. percben egyenlített a Rábapaty. A hazai csapat – kifogástalan játékvezetés mellett – közelebb állt a győzelemhez, de a döntetlen sem irreális eredmény.

Egyházasrádóci SE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő 0-2 (0-1). Egyházasrádóc, néző, vezette: Kondor T.

Egyházasrádóc: Bali – Kazinczki B. (Krajczár), Somlai (Molnár I.), László, Molnár L., Tóth B., LUKÁCS T., Mersits, Máté, Mészáros, Kazinczki G. Edző: Lukács Ede.

CVSE: Osvald – LEMPEG, Huszár, Szuh, Marsai, Gorácz (Horváth T.), NÉMETH J. (Szép), Virág (Büki), KOVÁCS Z., Piri (Pázsi), Molnár T. Edző: Haraszti Zsolt.

G.: Németh J. (2).

Nemcsak egymással, hanem a komoly széllel is meg kellett küzdenie a csapatoknak. A Rádóc még mindig több sérült játékosát nélkülözte. A Celldömölk fölényben játszott, a 20. percben vezetést is szerzett. A második félidőt is a Cell uralta, egy szép egyéni akció után ismét a kapuba talált. Megérdemelten nyert a jó erőkből álló CVSE.

A 11. forduló menetrendje, szombat, 14.30: Király–Répcelak, Bük–Csepreg, CVSE–Lukácsháza, Jánosháza–Rum. Szombat, 17.00: Kőszeg–Körmend. Vasárnap, 14.20: Vasvár–Szarvaskend, Rábapaty–Szentgotthárd, Vép–Egyházasrádóc.