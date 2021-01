Biztosan nyert a Falco KC

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 7. fordulójából elmaradt mérkőzés pótlásán a több sebből vérző Falco-Vulcano Energia KC Szombathely magabiztosan verte a vendég Kaposvárt.

A Falco két – váratlan – bajnoki vereség (Sopron, Szolnok) után fogadta a Kaposvárt. Ráadásul a sérült Anderson személyében egy kulcsember ismét hiányzott a szombathelyi együttesből, az ugyancsak sérüléssel bajlódó Perl és Searcy viszont vállalta a játékot. A héten igazolt horvát légiós, Boris Barac még nem léphetett pályára. Enyhítve a létszámgondokat, a profi pályafutásának befejezését a napokban bejelentő Milosevic még maradt a Falco kötelékében. A bennmaradásért küzdő Kaposvár pedig Hendlein Rolandot nélkülözte. A gondok ellenére a Falco futott neki esélyesként a mérkőzésnek.

A Kaposvár kezdte jobban meccset, 4-0-val. A Falco több támadást elpuskázott. Szűk két percre volt szüksége a hazai együttesnek, hogy pontot szerezzen, Seracy volt eredményes büntetőből. De maradt az irányítás a remekül védekező vendégeknél (2. perc: 1-6). Aztán belelendült a házigazda is, felzárkózott, Benke büntetőivel pedig fordított (6. perc: 9-8). Jól védekezett a Falco, ekkor már jöttek a triplák, járt a labda – időt kért a kaposvári kispad (8. perc: 14-8). De Bruinsmára nem volt ellenszere. Végül a házigazda hét ponttal nyerte meg az első negyedet. És folytatásban sem lassított, gyorsan tíz pont fölé növelte az előnyét (12. perc: 27-13). Higgadtan, szervezetten kosárlabdázott a Falco, mindenki végezte a feladatát, megoszlottak a terhek, a pontok. A hazai szakmai stáb sokat cserélt, jutott pihenőidő mindenkinek. Perl és Lake is nagy kedvvel játszott. De védekezésben néhány könnyelmű megoldás is becsúszott hazai oldalon, rögtön visszajött a meccsbe a vendég – most a Falco-kispad kért időt. Tíz pont alá faragta hátrányát a Kaposvár (16. perc: 34-26). Bruinsma harmadik triplája terelte vissza a helyes útra a szombathelyi alakulatot. Ismét magához ragadta az irányítást a Falco – rendezte a sorait, elsősorban a védekezését. Többször is közelített a 20 ponthoz a hazai fór, végül „csak” 16 pontos Falco-előnyt mutatott az eredményjelző a szünetben (20. perc: 46-30).

Fordulás után váltott kosarakkal folytatódott a mérkőzés. A rohanós játék a Falcónak feküdt jobban, kezdett ismét ellépni (24. perc: 55-35). Úgy tűnt, hogy korán eldönti a mérkőzés sorsát a házigazda – állandósult a 20 pont körüli hazai előny. Perl és Bruinsma ontotta a pontokat (27. perc: 62-43). Nagyon nem volt benne meccs­ben, hogy újítson, hogy feltámadjon a vendég. Pedig a Falco ekkor már érezhetően nem játszott maximális fordulaton. Searcy viszont nagyon korán kipontozódott. Ettől függetlenül nyugodtan futhatott neki a záró játékrésznek a Falco (30. perc: 67-51). Nyugodtan is játszott, egyre növelte az előnyét (34. perc: 76-55). Csendesen peregtek a percek, edzőmeccs jelleget öltött a találkozó – és a sok fiatalt játszató Falco azért egy kicsit kiengedett. De persze ez sem jelentett esélyt a Kaposvárnak (37. perc: 80-66).

A két csapat ezúttal nem volt egy súlycsoportban, megérdemelten nyert a találkozó nagy részében jól – és felszabadultan – kosárlabdázó Falco.