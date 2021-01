Biztosan nyert Lengyelországban a szombathelyi gárda

A kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a lengyel Lublin vendégeként aratott roppant magabiztos, 24 pontos győzelmet.

A Falco két győzelemmel, két vereséggel várta a BL-csoportkör folytatását – egyik győzelmét éppen a Lublin ellen szerezte még novemberben (84-75). A házigazda mind a négy BL-meccsét elbukta. A szombathelyi csapatban játékra jelentkezett a frissen igazolt horvát Boris Barac. Kyan Anderson viszont sérülés miatt kihagyta a meccset, így első számú irányítója nélkül lépett pályára a vasi alakulat. A lengyelek jó formában várták az összecsapást: előző öt bajnokijukból négyet megnyertek.

A találkozó feszült hangulatban, kimaradt helyzetekkel kezdődött. Közel két perc kellett az első kosárhoz, Bruinsma volt eredményes. És a folytatásban is rohanós, kapkodós játékot produkáltak a felek, egymást érték az elrontott dobások (4. perc: 0-2). Aztán, ha nehezen is, de csak beindult a pontgyártás, a Falco nyugodott meg előbb, két triplát is szerzett – időt kért a házigazda (7. perc: 5-12). Közben Barac már az első negyedben pályára lépett. Jól szedte a szombathelyi gárda a lepattanókat. Végül kereken tíz ponttal nyerte meg az első negyedet a Falco. És Benke – második – triplája nyitott a másodikat. Kezdett meglépni az erős tempót diktáló, jól védekező vasi alakulat (13. perc: 11-28). A házigazda kétségbeesetten dobált távolról, de ez a taktika nem vezetett eredményre. A percek múlásával, az újabb hazai időkérés után sem tudta rendezni sorait a Lublin. Átlépte a 20 pontot a Váradi által vezérelt vendégek fórja (17. perc: 15-37). És a Falco nem lassított, ráérzett a lehetőségre, űzte, hajtotta ellenfelét. A Lublin büntetőkkel araszolt. Az első félidőt Perl triplája zárta. A nagyszünetben már 28 ponttal vezetett a lehengerlően kosárlabdázó Falco KC (20. perc: 18-46).

Váltott pontokkal kezdődött a második félidő – ekkor valamelyest összeszedettebbnek tűnt a Lublin játéka. A hazaiak becsülettel küzdöttek, próbáltak faragni a hátrányukon. De amikor kicsit közelítettek, mindig betalált valaki a szombathelyiektől (24. perc: 26-53).

Taktikusan, szervezetten játszott a Falco, nem engedte ki az irányítást a kezéből (28. perc: 30-55). Olyannyira nem, hogy a harmadik negyed végére tulajdonképpen el is döntötte a mérkőzés sorsát (30. perc: 35-61) – 26 pontos távolságról már érezhetően nem volt visszaút a Lublin számára. Így is történt, nem változott a játék képe. Váradi és Bruinsma továbbra sem spórolt a pontokkal, és Barac is kezdte megszórni magát (33. perc: 39-67). Csendesen peregtek a percek, és a Falco nem engedett ki, nem engedte meg ellenfelének, hogy kozmetikázzon az eredményen (37. perc: 51-79). Simán, a vártnál talán könnyebben nyert a Falco – és ami a legfontosabb, életben tartotta továbbjutási reményeit.

A csoport másik mérkőzésén: Nyizsnij Novgorod (orosz)–Casademont Zaragoza (spanyol) 92-98.

A csoport állása: 1. Zaragoza (4 győzelem/1 vereség), 2. Novgorod (3/2), 3. Falco (3/2), 4. Lublin (0/5) – még egy forduló van hátra a csoportkörből, az első két helyezett jut tovább.

A D csoport küzdelme január 19-én zárul: a spanyol Zaragoza a Lublint, az orosz Novgorod pedig a Falcót fogadja. TG

jegyzőkönyv Pszczólka Start Lublin–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 59-83 (7-17, 11-29, 17-15, 24-22)

Lublin, zárt kapuk mögött, kosárlabda Bajnokok Ligája, vezette: Yilmz (török), Kounelles (ciprusi), Sahin (török).

Lublin: Laczynski 6/3, Laksa 13/3, Dziemba 5, Borowski 9/3, Szymanski 8. Csere: Jeszke 4/3, Franke 12/6, Pelczar 2, Pszczola –. Edző: David Dedek.

Falco: Váradi 19/9, Perl 11/3, Benke 8/6, Bruinsma 12/6, Searcy 7. Csere: Barac 14/3, Lake 12, Doktor –, Kovács B. –, Dancsecs –. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0-2. 7. perc: 5-12. 13. perc: 11-28. 17. perc: 15-37. 20. perc: 18-46. 24. perc: 26-53. 28. perc: 30-55. 30. perc: 35-61. 33. perc: 39-67. 37. perc: 51-79.

Kiemelt képünkön: Váradi Benedek (is) nagyot játszott – kulcsszereplője volt a győzelemnek