BL: a görög PAOK vendégeként nyert a magyar bajnok

A kosárlabda Bajnokok Ligája 9. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a görög PAOK vendégeként nyert nagy csatát.

A sorozat 2. játéknapján a vasi gárda 76-66-ra verte görög ellenfelét. Igaz, a PAOK azóta edzőt váltott, az új trénerrel pedig sokkal jobb, eredményesebb kosárlabdát játszik. Ettől függetlenül a Falco azzal a szándékkal utazott el Szalonikibe, hogy megszerzi első idegenbeli BL-diadalát.

Kapkodó játékkal, kimaradt dobásokkal kezdtek a csapatok. Filipovity törte meg a gólcsendet büntetőkből. A Falco kapta el jobban a rajtot (3. perc: 4-9). Felpörgették a tempót acsapatok, a szombathelyiek tartották néhány pontos előnyüket. Perl nagyszerű alakítása után időt is kért a hazai kispad (6. perc: 10-15). Próbálta rendezni sorait a PAOK. A Falco azonban remekül dobott, jöttek a triplák is – megnyerte az első negyedet. A második etap elején szerezte első hármasát a házigazda. Amire Curry szintén egy távolival felelt. De javult a görögök dobóformája. Fokozódott a küzdelem, szoros mérkőzést vívtak a felek (14. perc: 27-30). Többször is felzárkózott a PAOK, rendre meglépett a Falco (16. perc: 29-37). A Falco higgadtan, szervezetten, csapatként játszott. Olyannyira, hogy bő egy perccel a nagyszünet előtt 10 pontra nőtt a fórja. Sőt, a félidőt Falco-időkérés, majd Filipovity-tripla zárta – parádés első 20 percet produkált a magyar bajnok 14 pontot vert ellenfelére (37-51). A 80 vasi szurkoló nagy örömére.

A harmadik negyedet váltott pontokkal kezdték a csapatok. Próbálta lopni a távolságot a PAOK, de nem kísérte siker az erőfeszítéseit. Minden görög pontra érkezett magyar válasz (24. perc: 42-59). Jól védekezett, jól szedte a lepattanókat, villámgyors támadásokat vezetett a Falco. Közelített a 20 ponthoz a vendégek előnye. De nem adta fel a keményen küzdő, minden mindegy alap rohamozó házigazda, benézett tíz pont alá, ismét nyílttá tette a meccset (30. perc: 54-63). A záró játékrészben folytatta a felzárkózást a PAOK. Nehéz pillanatokat élt át a Falco (33. perc: 62-65). Váradi és Hooker vezérletével próbált kikecmeregni a hullámvölgyből. És a Falco megfeszítette küzdelemben ismét biztos előnyt épített ki magának (36. perc: 66-76) – Washington szerzett fontos pontokat. És innen már nem tudott visszajönni az elfáradó PAOK, nyert a Falco!