BL: bejutott a csoportkörbe a magyar bajnok Falco KC

A kosárlabda-­Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörének visszavágóján a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely idegenben is elverte a lett Ventspils együttesét, így kettős győzelemmel jutott be a csoportkörbe!

A párharc első, csütörtöki, mérkőzésén a Falco 75-69-re múlta felül a lett élcsapatot – vagyis hatpontos előnyre tett szert. Így a képlet egyszerű volt: ötpontos, vagy ennél kisebb vereség esetén még továbbjut a magyar bajnok. De mint azt Gasper Okron vezetőedző a lettországi találkozó előtt leszögezte, a Falco nem azért utazott a visszavágóra, hogy megvédje az előnyét, hanem hogy másodszor is legyőzze a Ventspils gárdáját.

A találkozó az előző meccsen már megtapasztalt tempóban kezdődött: nagy lendülettel estek egymásnak a felek. Mindkét oldalon maradt ki helyzet, váltott kosarakat, váltott vezetést láthatott a közönség (4. perc: 5-6). Rosszul dobtak a lettek, de jól lepattanóztak. Szombathelyi oldalon Filipovity volt nagyon elemében, egyik szép egyéni akciója után gondolta úgy a hazaiak trénere, hogy maga köré gyűjti tanítványait. Használtak a tanácsai, a házigazda átvette az irányítást, megnyomta a negyed végét. Végül ötpontos előnnyel fordult a második etapra – úgy, hogy Váradi triplája a dudaszó pillanatában ért célba.

A második negyedet viszont Reddic négy pontjával nyitotta a Falco – küzdött becsülettel a vendég. Washington emberes zsákolásával sikerült egyenlíteni is (13. perc: 19-19). Próbált ritmust váltani a házigazda, de a Falco tartotta a lépést. Pedig kőkemény védekezéssel rukkolt elő a Ventspils. Perl hozott színt a szombathelyiek játékába, és Filipovity 9. pontja után átvették a vezetést a sárga-feketék (16. perc: 24-25) – teljesen megérdemelten. A hazai időkérés után is lendületben maradt a vendég, nem hagyta erőre kapni ellenfelét. Igaz, a triplák nem jöttek a szombathelyiektől, és sok büntetőt is kihagytak. Ennek ellenére a szervezetten, higgadtan játszó Falco őrizte lépéselőnyét. Végül a vasi alakulat egy ponttal megnyerte az első félidőt – és továbbjutásra állt a nagyszünetben (20. perc: 30-31).

Fordulás után a hazaiak tértek vissza frissebben a pályára. Gyorsan dobtak például három triplát – jelezve, hogy az első félidőben mutatott rossz dobóformájuk már a múlté. Kapaszkodnia kellett a Falcónak. Időt is kért Okorn mester (23. perc: 41-33). Rendezte sorait, elsősorban a védekezését a magyar bajnok. Benke pedig támadásban vette hátára a csapatát. Fel is zárkózott a Falco, majd átvette a vezetést (27. perc: 43-44). Vergődött a házigazda, idegesen játszott ekkor – de küzdött, birkózott becsülettel. Ha a Falco kicsit jobban dob, akkor megléphetett volna. De nem élt a lehetőséggel. Igaz, így is vezetett a harmadik negyed végén (30. perc: 45-48) – és érett a bravúr! Hét ponttal nyitotta a záró játékrészt a Falco (32. perc: 45-55) – tanácstalannak tűnt a házigazda. Tíz – összesítésben pedig már 16 – pontos előnye birtokában nyugodtan játszott a Falco. Nem álltak bele elkapkodott dobásokba a szombathelyiek, okosan faultoltak. Hooker bizonyította, hogy lehet rá számítani. A percek pedig peregtek. A Ventspils nem tudott zárkózni (36. perc: 50-61). Az utolsó percekre pedig nem is maradt izgalom.

A Falco KC felőrölte, kiütötte ellenfelét, és Lettországban is nyert! Így bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Óriási bravúrt hajtott végre a szombathelyi alakulat.