BL: elbukott a Falco

A kosárlabda Bajnokok Ligája második fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely nagy csatában kapott ki 88-93-ra az orosz Nonvgorodtól.

A Falco hibátlanul, négy győzelemmel áll az NB I.-es tabella élén, míg a Novgorod négy győzelemmel, egy vereséggel második az orosz pontvadászatban. Eddig mindkét együttes egy BL-meccset játszott: a Falco hazai pályán győzte le lengyel Lublint (84-75), míg a Novgorod idegenben kapott ki a spanyol Zaragozától (75-78). Hazai oldalon ismét játékra jelentkezett Bruisnma. Bár a szurkolók ezúttal nem tölthették meg a lelátókat az Arena Savariában, azért a kihúzták a drapériákat, kifeszítették a zászlókat.

A találkozót a Falco kezdte jobban, 8-0-val, közte két triplával. Aztán az oroszok is belelendültek – pillanatokon belül eltünteték a hátrányukat. Sőt, a 4. percben már a Novgorod vezetett (8-9). Keményen védekeztek a vendégek, labdaszerzésekből gyors támadásokat indítottak – és szinte minden akciójukat kosárral zárták. Benke törte meg a hazai gólcsendet egy 2+1-es akcióval (6. perc: 11-14). Rendezte sorait a Falco – de a vendégek remekül dobtak távolról, és kiválóan lepattanóztak. Az első negyedben öt triplát süllyesztett el az orosz gárda, kereken 10 pontal nyerte meg a játékrészt. Egy szervezettebbnek, bátrabbnak tűnő Falco kezdte a második etapot. Benke és Perl vezérletével megkezdte a felzárkózást (14. perc: 29-31). Kiélezett, hajtós csatát vívtak a felek – és a Falco ekkor már tartott a lépést. Sőt, Váradi ziccere után kénytelen volt időt kérni a vendégek kispadja. Ekkor egált mutatott az eredmlnyjelző (15. perc: 33-33). Kőkeményen védekezett, erős tempót diktált, nagyszerűen dobott a vendég, de nem tudta lerázni a szívósan közdő Falcót. Igaz, az előny rendre az oroszoknál volt (18. perc: 41-47). A félidőt Bruinsma dudaszós duplája zárta – egészen kiváló második negyedet produkált, szinte eltüntette hátrányát a Falco (20. perc: 48-49).

Váltott pontokkal kezdődött a harmadik játékrész. A Falco jó ritmusban, gyorsan kosarazott, próbálta magához ragadni az irányítást (23. perc: 55-51). De az oroszok továbbra is remekül dobtak távolról – zsinórban három hármas is behullott a szombathelyi gyűrűbe. Bruinsma viszont belelendült (26. perc: 63-63). Nem bírtak egymással a felek. Futottak, és tüzeltek a vendégek. Ettől függetlenül váltott vezetést mutatott az eredményjelző (28. pec: 70-65). De úgy tűnt, hogy a Novgorod könyebben kerül helyzetbe – a Falcónak minden egyes pontért keményen meg kellett küzdenie. 74-72-es állsáról kezdődhetett a záró játékrész. Amit 5-0-val nyitott a Novgorod (74-77). Kellett Perl villanása. De maradt az előny, az irányítás a vendégeknél. Küzdött becsülettel a Falco, de nehezen került helyzetbe. Ennek ellenére ott loholt ellenfele nyomában (35. perc: 80-81). Feszült, kiélezett hajrába mentek bele a csapatok. Mindkét gárda fáradni látszott .nehezebben születtek a pontok (38. perc: 84-87). És úgy tűnt, hogy az oroszok élvezik a hazai pálya minden előnyét… A 39. percben 86-89-es eredményt mutatott a tábla. Időt kért a Falco. De Anderson eladta a labdát. Kijátszotta a támadóidejét a Novgorod, és ponttal fejezte be az akciót (86-91. Maradt szűk 22 másodperc, ismét időt kért a Falco. Faultolt a vendég, Anderson büntetőzött jól (88-91). 16 másodpercnél támadhatott a Novgorod. Váradi labdát szerzett, de Anderson szorongatott helyzetből elengedett triplája leperdült a gyűrűről. A meccs két orosz büntetővel zárult (88-93).

Jól küzdött, közel volt a bravúrhoz a Falco.