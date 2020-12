BL: nagy csatában bukott el a Zaragoza vendégeként a Falco KC

A kosárlabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a spanyol Zaragoza vendégeként szenvedett vereséget nagy csatában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Előző kilenc hazai mérkőzéséből nyolcat megnyert a Zaragoza, vagyis jó formában, esélyesként várta a Falcót, amelynek szakmai stábja nem számíthatott a sérült Benke Szilárdra. A találkozót Searcy duplája nyitotta, aztán következett öt spanyol pont – majd kicsit beállt a meccs. Mindkét oldalon sok dobás maradt ki (3. perc: 5-2). A Zaragoza jött ki előbb a kisebb hullámvölgyből, magához ragadta az irányítást. A szombathelyi szakmai stáb kénytelen volt korán időt kérni (5. perc: 10-4). A védekezését rendbe rakta a vasi alakulat, de a támadójátéka, a dobóformája nem javult. Sokkal pontosabban támadta a gyűrűt a Zaragoza – átlépte a tíz pontot a hazai fór (7. perc: 15-4). Kellett Anderson triplája, majd Bruinsma is betalált távolról. Perl kapta el a fonalat – látótávolságban tartotta ellenfelét a Falco. Dobópárbajjal kezdődött a második negyed – jól küzdöttek a sárga-feketék (12. perc: 24-20). Aztán rákapcsolt a Zaragoza, egyre erősebb tempót diktált, és sokkal jobban célzott – a szombathelyi csapat viszont tiszta dobásokat rontott, büntetőket hagyott ki. És sokszor csak faultok árán tudta megállítani ellenfelét. A házigazda természetesen ráérzett a lehetőségre, űzte, hajtotta ellenfelét (16. perc: 39-24). A félidő végéhez közeledve már húsz pontra nőtt a spanyolok előnye (18. perc: 47-27). Bruinsma megoldásainak, pontjainak köszönhetően sikerült kicsit belassítani a Zaragozát. De a házigazda így is biztos vezetése bitrokában vonulhatott nagyszünetre (20. perc: 50-31). A hazaiak nyolc triplát dobtak az első félidőben, míg a vasiak csak hármat.

Fordulás után is Bruinsma húzta a szombathelyiek szekerét, de ezúttal Searcy is felnőtt mellé. Aztán ismét jöttek az elrontott, elkapkodott dobások a Falco részéről, így nem csökkent érdemben a felek között a különbség (24. perc: 53-37). Amikor kicsit közelített volna a Falco, a Zaragozától valaki mindig betalált – rutinos csapat módjára tette a dolgát a házigazda. Így bár a sárga-feketék derekasan küzdöttek, nem úgy nézett ki, hogy meg fog változni a játék képe, menete. Ám a Perl vezérelte Falco csak nem adta fel, benézett tíz pont alá (28. perc: 61-52). Időt is kért a meglepett házigazda. Hiába, lendületbe jött a Falco, egyre közelített. Parádés harmadik negyedet produkált a lelkes, mindössze hét játékost forgató szombathelyi alakulat (30. perc: 65-57). Váltott pontokkal kezdődött a záró játékrész, és úgy tűnt, hogy a Zaragozának sikerül befékeznie a Falcót (34. perc: 72-61). Állandósult a tíz pont körüli hazai előny (37. perc: 83-71). A hajrában még indított egy nagy rohamot a vasi gárda, amit visszavert a Zaragoza, már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Okozott kellemetlen perceket a Falco, de érvényesítette a papírformát a Zaragoza.TG