BL: Törökországban a magyar kosárlabda bajnok

A kosárlabda Bajnokok Ligája 5. fordulójában a remek formában lévő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a török Besiktas Sompo Sigorta vendégeként lép pályára kedden, magyar idő szerint 18 órakor.

A Besiktas a PAOK elleni idegenbeli győzelemmel (60-69) kezdte a BL-t, azóta viszont zsinórban háromszor kapott ki (Zaragoza 73-74, Bonn 86-82, Brindisi 84-72) – igaz, egyik találkozón sem adta olcsón a bőrét. Az 1933-ban alapított Besiktas meghatározó klubja a török élvonalnak, kétszeres bajnok (1975, 2012), egyszeres kupagyőztes (2012) – a nemzetközi porondon az EuroChallenge-győzelme a legnagyobb diadala (2012).

Az elmúlt három szezonban folyamatosan ott volt a Bajnokok Ligája csoportkörében. A bajnokságban viszont az idén a megszokottnál kicsit gyengébb eredményeket produkál: két győzelme mellé öt vereség társul, csupán a 12. a 16 csapatot felvonultató tabellán. A Falco parádés formában van, a bajnokságban hibátlan, a BL előző játéknapján szenzációs kosárlabdát bemutatva 91-59-re lépte le a német Bonn gárdáját. Megszerezve ezzel második győzelmét a sorozatban. Érdekesség, hogy a felek már találkoztak egymással a nemzetközi porondon: a Koracs Kupában, 1998-ban – Isztambulban a Besiktas (74-71), Szombathelyen a Falco (94-83) nyert.

– Komoly győzelmet arattunk a Bonn ellen, de nem szabad elszállnunk, hiszen ez is csak egy meccs volt a sok közül – mondta higgadtan Váradi Benedek, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya. – A találkozó után nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, mind szakmai oldalról, mind a média részéről – nekünk viszont az a legfontosabb, hogy a szombathelyi szurkolókat boldoggá tettük! Továbbá bebizonyítottuk magunknak, hogy tudunk ilyen szinten kosárlabdázni a nemzetközi porondon is. Mostanra állt össze teljesen a csapatunk. Mindenki beilleszkedett a rendszerbe, mindenki tudja a helyét, teszi a dolgát – és mindenki alárendeli magát a csapat érdekének. Ez talán látszódik a játékunkon, az eredményeinken is. Ugyanakkor még csak az út, a bajnokság elején járunk, még nem nyertünk semmit – majd a szezon végén hirdetnek eredményt. Rengeteg újság, internetes portál, szurkolói fórum foglalkozott azzal az elmúlt napokban, hogy a Falco talán tovább is juthat a BL-csoportból. Ám minket nem foglalkoztat ez a kérdés, dolgozunk tovább keményen, lépésről lépésre haladunk, és mindig csak a következő feladatra, a következő ellenfélre készülünk.

– A Besiktas szervezett, jó erőt képviselő harcos, agresszív csapat, ha ki is kap, rendre nagy küzdelemben vérzik el – tért át a soros ellenfélre Váradi Benedek. – Több minőségi játékost felvonultat, de nem tagadom, van három olyan kosarasa, akikre külön is készültünk. Nehéz, fizikális meccs­re számítok. A felkészülést egyébként az utolsó pillanatig kitoltuk, ugyanis ellenfelünk vasárnap rangadót játszott, és bukott el a Fenerbahce vendégeként 80-84-re – abból a meccsből is igyekeztünk tanulni. Jó ritmusban, jó formában vagyunk, és mivel a hétvégi bajnokink elmaradt, tudtunk egy kicsit szusszanni is. Nem biztos, hogy idegenben mi vagyunk az esélyesek, ugyanakkor megpróbálunk meglepetést okozni. A kulcs ismét a védekezés és a szervezettség lesz. Teljes kerettel utazunk, motiváltan várjuk a mérkőzést.

A Falco hétfőn 6.30-kor kelt útra, de Ausztriában baleset miatt dugóba kerültek, lekésték a repülőgépüket, így a tervezettnél későbbi járattal utaztak Isztambulba, ahol ma délelőtt is edzenek. A sárga-fekete gárda szerdán délután tér haza Szombathelyre.