Borhy a bajnok

A Szombathelyi Sportiskola és Haladás VSE fiatal versenyzője, Borhy Marcell országos U16-os sakkbajnoki címet szerzett.

A fővárosban rendezték a korcsoportos magyar sakkbajnokságot. A fiú és lány versenyzők U14-es, U16-os és U18-as korosztályban ültek asztalhoz – egy hétig tartott a viadal. Megyénket az U16-os fiúk mezőnyében a Szombathelyi Sportiskola és a Haladás VSE együttesének tagja, Borhy Marcell képviselte. Borhy remek szezont tudhat maga mögött, hiszen csapatával, a Haladás VSE-Infraplannal történelmi NB I.-es ezüstérmet szerzett.

A mostani, budapesti korosztályos bajnokságon az U16-os fiúknál a tíz legmagasabb Élő-pontszámmal rendelkező sakkozó indulhatott. Így a 15 esztendős FIDE-mester Borhy is, a szombathelyi versenyző ráadásul az U16-osok között a legmagasabb, 2371-es Élő-pontszámmal ülhetett asztalhoz. Igaz, a második Juhász Barnabásnak 2369, a harmadik Persányi Barnabásnak 2368 pontja volt a torna előtt – azaz kiélezett csatára volt kilátás a dobogós helyekért. A versenyzők körmérkőzéses rendszerben sakkoztak, azaz mindenki egyszer játszott mindenkivel. Nos Borhy a 3. fordulóban előbb Juhászt, majd az ötödikben Persányit is legyőzte. A szombathelyi sakkozó végig nagyszerűen teljesített, hat győzelemmel és három döntetlennel, 7,5 ponttal megnyerte a versenyt. Borhy másfél pontot vert a második helyen végzett Persányi Barnabásra.

– Marci végig remekül sakkozott, a biztonságot tartotta szem előtt, de mindig győzelemre játszott, ám sohasem kockáztatott felelőtlenül – mondta Pergel László, a Haladás VSE-Infraplan szakosztályvezetője. – Voltak olyan partijai is, amelyeket rosszabb állásból döntetlenre mentett. A bajnokság sorsát eldöntő mérkőzés a Persányi elleni játszma volt, ahol Marci szép győzelmet aratott. Addig fej fej mellett haladt a két sakkozó, sikerével azonban versenyzőnk ellépett tőle, és innen már nem is engedte ki kezéből a végső győzelmet. A mezőnyből Marcin kívül Persányi, Juhász és Karácsony emelkedett ki, nagy dolognak tartom, hogy utóbbiakat maga mögé sikerült utasítania.

Borhy korábban az U8-as, U10-es, U12-es, U14-es bajnoki címet is begyűjtötte – most már az U16-osat is.