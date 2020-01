Boros Viktória az idei esztendőre is komoly célokat tűzött ki maga elé – sok munka vár rá

A Magyar Súlyemelő Szövetség a 2019-es év legjobb súlyemelőnője címet megosztva ítélte oda. Az egyik díjazott a Haladás VSE 18 éves válogatottja, Boros Viktória.

Az év legjobb női súlyemelője címet két junior korú versenyző, a 19 éves békéscsabai Mitykó Veronika és a 18 éves szombathelyi Boros Viktória érdemelte ki nemzetközi eredményeivel.

– Tényleg nagyon jó és eredményes évem volt a 2019-es – erősítette meg Boros Viki. – Kezdődött a Las Vegas-i világkupával, ahol negyedik lettem, majd a felnőtt Európa-bajnokságon hetedik. A junior Eb-n szakításban szereztem egy ezüst­érmet, de indulhattam a felnőttek világbajnokságán is, ahol 20. lettem. És még egy junior országos csúcsot is javítottam lökésben. A négy nagy nemzetközi versenyem mindegyike olimpiai kvalifikációs viadal volt. Ahogy az lesz majd az idei, márciusi junior világbajnokság és az áprilisi, moszkvai felnőtt Európa-bajnokság is.

Utóbbival zárul majd a kvalifikációs sorozat. Már decemberben megkezdtük az alapozást, szeretnék minél jobb eredményeket elérni. A junior vb-n – amit ugyanúgy Bukarestben rendeznek, mint tavaly az ezüstöt hozó korosztályos Eb-t – az első hat közé kerülést tűztük ki célul az edzőmmel, Márkus Erzsébettel. Ez még valószínűleg nem az én olimpiám lesz, nagy-nagy szerencse is kellene a kvalifikációhoz, igazán jó esélyem majd a 2024-es játékokra lehet. Idén még – szeptemberben – egy junior Európa-bajnokságot is rendeznek, ahonnan ismét szeretnék érmet hozni. Ebben a tanévben érettségizek a Savaria szakgimnáziumban, nem egyszerű összeegyeztetni a tanulást az élsporttal, de próbálok mindkettőre hangsúlyt fektetni.