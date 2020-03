Boros Viktória ismét lemarad korosztálya világbajnokságáról

A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) a koronavírus-veszély miatt lefújta az idei junior világbajnokságot, amelyet március 13-ától Bukarestben rendeztek volna.

Egyre sűrűsödnek a hírek arról is, hogy az emberek egészségét veszélyeztető koronavírus elleni védekezés milyen bonyodalmakat hoz magával. Így van ez a sportéletben is; sorjáznak a bejelentések, hogy hol, milyen verseny, mérkőzés marad el. Már nem egy világverseny is áldozattá vált. És itt egy újabb: szombaton a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség tette közhírré, hogy törölte a március 14–21. között Bukarestbe tervezett junior-világbajnokságát. A közlemény szerint a rendező román szövetséggel közösen hozták meg a döntést. Mert a versenyre a világ nyolcvan országából vártak résztvevőket, akik egy zárt térben versenyeztek volna. Sok kéz érinti a rudakat, a tárcsákat, a magnéziát, figyelembe vették a versenyzők életkorát is (U20).

Vas megyei érintettsége is van a döntésnek, hiszen jó ideje erre a vb-re készült Boros Viktória, a Haladás VSE 18 éves súlyemelője, aki korábban több korosztályos világversenyről is hozott már érmet.

– Bevallom, hogy sokkolt bennünk a hír, hiszen nagyon készültünk erre a világbajnokságra – mondta a 18 éves Boros Viktória edzője, az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok Márkus Erzsébet. – Nincs szerencséje Vikinek a junior vb-kkel. Tavaly is lemaradt róla, akkor anyagi okok miatt, mert nagyon távoli helyen, a Fidzsi-szigeteken rendezték. Most ismét önhibáján kívül nem versenyezhet. Természetesen elfogadjuk a döntést, hiszen a legfontosabb az egészség, és mindent felülír, ha az veszélyben van. De rémes a bizonytalanság; most még senki sem tudja megmondani, hogyan tovább. Mert a bukaresti verseny nem csak egy szimpla vb lett volna, hanem egy arany szintű olimpiai kvalifikációs viadal is. Súlyemelésben kvótát úgy lehet szerezni, hogy a három kijelölt periódusban legalább két-két kvalifikációs versenyen kell indulni, összesen tehát haton. Most kezdődött a harmadik évad, Vikinek – és még sok más súlyemelőnek – ez a junior-vb és a szintén a közeljövőben, április 2. és 12. között esedékes moszkvai felnőtt Európa-bajnokság lenne az utolsó két kvalifikációs viadala, mindkettő 1,1-es szorzójú. És ha még ne adj’ isten az is elmarad, hogyan tudnak majd igazságosan kvótát osztani?