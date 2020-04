Boros Viktória otthonában tud készülni az Európa-bajnokságra

Eredetileg ez a hét volt a kitűzött időpontja a moszkvai súlyemelő-Európa-bajnokságnak, amelyen indult volna Boros Viktória is. A kontinensviadalt júniusra halasztották, a Haladás VSE válogatottja pedig otthonában próbál edzésben maradni.

A 18 esztendős, már nyolc korosztályos Eb-éremmel rendelkező Boros Viktória nagyon jó formát mutatott a március 7-i Savaria Kupán, junior országos csúcsot is javított a 81 kg-os súlycsoportban. Aztán ennyiben is maradt minden, a koronavírus-járvány miatt törölték a március 14–21-re kiírt bukaresti junior-világbajnokságot, a moszkvai felnőtt Európa-bajnokságot pedig április 4–12-ről június 13–21-re halasztották. Viki sok más sporttársához hasonlóan otthonában kénytelen kiböjtölni a vészterhes időszakot. Vajon meg lehet, meg tudja-e őrizni azt az erőt, amit napi kemény edzésekkel optimális környezetben szerzett meg?

– Lassan egy hónapja, hogy nem mehetünk a súlyemelő­terembe, hiányzik, mint ahogy a csapattársak és az egész Haladás is – sorolta Boros Viki. – Bár egyéni sport a súlyemelés, közösségben igazán jó dolgozni. De annak örülök, hogy itthon tudok edzeni – köszönhetően a klubomnak. Az edzőm, Márkus Erzsébet négy héttel ezelőtt hozott lapokat, súlyzókészletet, és itthon, a garázsban el tudom végezni azt a munkát, amit előír nekem. Persze azért nem minden ugyanaz, itthon nagyon magamra vagyok utalva, hiányzik az azonnali edzői hibajavítás, visszajelzés, motiválás. De természetesen napi szinten tartjuk a kapcsolatot. A Savaria Kupán csúcsformában voltam. Miután kiderült, hogy nem lesz junior-vb, kicsit pihentünk, és újra alapozó munkára váltottunk. Szóval ezért gyengébb vagyok, a március elejihez képest úgy 70 százalékos az erőállapotom. Készülünk a felnőtt Eb-re – remélem, meg tudják rendezni júniusban.

Viki, mint minden diák, délelőttönként online oktatásban vesz részt – és a Savaria szakgimnázium végzőseként érettségire készül.

– Kicsit nehezebb így a felkészülés. Az jó, hogy a tételeket elküldik. Van az osztályunknak egy Facebook-csoportja, tartjuk a kapcsolatot, mindent megbeszélünk. Nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem lesz ballagás.

És milyen lesz a húsvét?

– Húsvétkor nálunk mindig összejött a közelebbi rokonság, 15-en, 18-an is szoktunk lenni. Most ez is elmarad. Mivel a bátyám sem velünk él már, csak hárman leszünk a szüleimmel.