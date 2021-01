Boros Viktória reméli, hogy 2021-ben végre lesz hol megmutatni felkészültségét

A 2020-as évben három világversenyen való indulástól is elesett Boros Viktória a koronavírus-járvány miatt. Ha emiatt voltak is nehéz napjai a Haladás VSE súlyemelőjének, az már a múlté. Újra teljes gőzzel készül, bízik benne, hogy idén nem borul a versenynaptár.

Még csak nemrég múlt 19 éves, de már nyolc Európa-bajnoki érmet is magának tudhat Boros Viktória. Persze, egyelőre korosztályosakat. Serdülőként két bronzot, ifiként két ezüstöt és három bronzot, juniorként egy ezüstöt szerzett eddig. És már 2019-ben bemutatkozhatott a felnőttek Eb-jén és vb-jén is, a kontinensviadalon hetedik lett. Edzőjével, az olimpiai ezüstérmes Márkus Erzsébettel nagyon készültek, hogy 2020-ban még jobban meg tudja vetni a lábát a nemzetközi porondon.

– A Savaria Kupát március elején még sikerült megrendezni, ott korosztályos országos csúcsokkal mutattam meg, hogy jó formában várom a két hét múlva esedékes junior-világbajnokságot – idézte fel Boros Viki.

De a koronavírus-járvány közbeszólt. Törölték a junior-vb-t, az áprilisban esedékes felnőtt-Európa-bajnokságot előbb júniusra, majd novemberre halasztották, végül meg sem rendezték. De elmaradt a szeptemberre tervezett junior-Eb is.

– Tavaly nem ültem repülőn, végül egyetlen nemzetközi, külföldi versenyünk sem volt – folytatta Viki. – Magyarországon is összesen csak ötször versenyeztem. Két hétig még edzeni sem tudtunk, aztán otthon, a vépi garázsunkban próbáltam szinten tartani magam. Majd újra alapozásba fogtunk bízva abban, hogy júniusban lesz felnőtt-Eb. Megint sikerült csúcsformába kerülnöm, a Kisbér Kupán elért 202 kg újabb junior országos csúcs volt a 81 kilós súlycsoportban. Aztán jött az újabb halasztás…

Lelkileg persze nem volt könnyű, hogy csak készülünk, készülünk, majd kezdünk mindent előlről. De sikerült átlendülni a holtpontokon köszönhetően Márkus Erzsi támogatásának. Persze senkinek sem volt könnyű. Neki sem motiválni minket és nekünk sem végig megcsinálni, amit mondott. Azért az elmúlt évben is volt örömre okom: junior országos bajnok lettem, és megszereztem az első felnőtt magyar bajnoki címemet is – két éve már megcéloztam, de akkor egy kilóval lemaradtam róla. Na és le is érettségiztem. De maradtam továbbra is a Savariában, ebben a tanévben is ott tanulok közszolgálati ügyintézőnek.

Viki és edzője már lassan egy hónapja belecsaptak újra a munkába – hiszen eredetileg márciusra írták ki a junior-világbajnokságot, ahol utolsó évesként szerepelhet. De a járvány miatt ezt az időpontot is módosították már májusra.

– Egy kicsit emiatt megint igazítani kellett a felkészülésen. Így most az áprilisi felnőtt-­Európa-bajnokság lehet az idei első nagy nemzetközi verseny. Utána következne a junior-vb – mindkettő olimpiai kvalifikációs verseny is egyben. A tokiói olimpia még nem, majd az 2024-es párizsi játékok lehet a nagy célom. Ha minden igaz, szeptemberben bepótolják a tavaly elmaradt junior-Eb-t is.

Még reménykedem abban is, hogy lesz év vége felé felnőtt-vb is, amin lehetőséget kaphatok. Ez mind-mind jó alkalom a rutinszerzésre. Nagy lendülettel dolgozom, van megint motiváció bennem meg akarat. Az első lépcsőfok az, hogy újra elérjem azt a formát, ahol tavaly márciusban tartottam.

Kiemelt képünkön: Boros Viktória reméli, hogy végre lesz hol megmutatni felkészültségét