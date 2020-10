Botlás Kecskeméten

Egy negyednyi jó játék után várakozáson alul teljesített az Egis Körmend a Kecskemét otthonában. A piros-feketéket bedarálta a Wittmann Krisztián irányította kecskeméti gépezet.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Egis Körmend 82-69 (17-25, 22-11, 20-13, 23-20)

Kecskemét, 300 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T., Pozsonyi L., Sörlei A.

Kecskemét: WITTMANN 33/18, Thomas 4, DERASIMOVIC 14/3, Kucsera -, Karahodzic 11/3 Csere: Horti 4, Lewis 2, Dramicanin 5, Pesakovic 9/3 Vezetőedző: Váradi Kornél

Körmend: Thames 17/6, Takács -, Mócsán 13, WILLIAMS 17/9, TAYLOR 9. Csere: Tóth -, Németh 2, Mosely 4, Ferencz 3, Durázi 4

Vezetőedző: Ziga Mravljak

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5-10. 5. perc: 9-16. 13. perc: 24-25. 18. perc: 33-32. 25. perc: 44-42. 28. perc: 53-49. 32. perc: 64-49. 37. perc: 73-63.

Kipontozódott: Thomas (37.)

Teljes kerettel érkezett Kecskemétre az Egis Körmend kosárcsapata, a korábbi hiányzók – Oroszi Bence, Ferencz Csaba, Travis Taylor és Tóth Norbert – is ott voltak a társakkal.

Jól kezdte a mérkőzés a vendégcsapat, ezúttal ideális volt a szerkezet, hiszen Taylor elfoglalta helyét centerposzton a kezdőötösben.

Mócsán és Williams kapta el elsőre a fonalat, dinamikus játékot mutatott a Körmend. Az első percekben egyértelműen a vendégek akarata érvényesült, nehezen lendült játékba a Kecskemét.

A második negyedben nem ment a pontszerzés egyik félnek sem, fals dobásokkal ostromolták a gyűrűket a csapatok. A hazai együttesénél indult be előbb a pontgyártás, Horti két duplájával és Wittmann 2+1-es akciójával rövid idő alatt sokat faragott hátrányából a Kecskemét (24-25). A Körmend nehezen hozta össze az első kosarat, többszöri próbálkozás után Németh pöcizte a labdát a gyűrűbe. Ehhez az összeerőlködött kosárhoz majdnem négy percre volt szüksége a vendégcsapatnak. Thames duplája után ismét Wittmann volt a főszereplő, egy pillanatra át is vették a vezetést a kecskemétiek (31-29). De hamar visszahozta egálra a pontállást a piros-fekete alakulat. De aztán megállt a tudomány, a Kecskemét komolyabb védekezése meglepte a vasiakat, akik megint megrekedtek pontszerzésben. Ráadásul támadásban alaphibákat is vétettek. A Kecskemét viszont brillírozott, ehhez persze az is kellett, hogy közben szétesett a vendégek védekezése (39-34). Egy Williams duplával közelebb került ugyan ellenfeléhez a vasi csapat, de az öltözőben volt mit megbeszélni, hiszen a negyedben szerzett tizenegy pont éppen fele volt a kecskeméti huszonkettőnek.

Williams triplával nyitotta a harmadik negyedet (39-39), de Pesakovic hamar adta a választ. Nem tudott megugrani egyik fél sem, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett néhány ponttal.

Az etap hajrájában több fantáziával játszott a Kecskemét, ez meglátszott a pontálláson (55-49). A Körmend gyenge támadójátéka megbosszulta magát. A záró játékrészre tíz pontos előnye volt a Váradi csapatnak (59-49).

Wittmann hárompontosával indult az utolsó tíz perc, majd Karahodzic jegyeztetett két pontot. Lehetetlen helyzetből szerzett kosarával Mosely próbálta menteni a menhetőt a Körmendnél, de Wittmann vezényletével egyre magabiztosabb lett a házigazda. A 34. percben tudott tízen belülre kerülni a piros-fekete csapat, de Wittmann negyedik triplája megint lendített a kecskeméti együttesen. Bár jött Mócsán duplája és Thames triplája, ez vajmi kevésnek bizonyult. Wittmann megállíthatatlan volt, ötödször is betalált távolról (73-63). Taylor próbálta korrigálni korábbi hibáit, de ez csepp volt a tengerben. Újabb hárompontossal tartotta előnyét a Kecskemét (76-66). Sorsdöntő pillanatokban büntetőket hibáztak a piros-feketék, úgy látszott, nincs bennük átütő erő. Wittmann azért még bevarrta hatodik tripláját a biztonság kedvéért, aztán az utolsó másodpercben jött egy Karahodzictól is. Megérdemelten nyert a Kecsemét, győzelméhez asszisztált a halovány teljesítményt, kapkodó játékot mutató körmendi alakulat.