Bravúr: a SZoESE legyőzte az éllovast

Nagy bravúrt vitt véghez a női röplabda NB II-ben a Szombathelyi Egyetemi SE csapata: legyőzte a csoport éllovasát, az eddig veretlen MTK fiataljait.

Szombathelyi Egyetemi SE–MTK 3:2 (21, 16, -20, -23, 13). – Szombathely, 50 néző, NB II-es női röplabda-mérkőzés, vezette: Őri, Veress.

SZoESE: GULKAI, KISS L., BÖRZSÖNYI, SZALAI, HALMOSI, BOZZAI. Csere: NAGY J., NÉMETH E. Edző: Bíróné dr. Ilics Katalin, Bodzer Attila.

A tartalékosan és sérültekkel pályára lépő egyetemi csapat kapitánya, Gulkai Zsófia remek nyitásaival megnyugtató előnyre tettek szert a hazaiak, amit Kiss Laura erőteljes szélső játékának és Halmosi Noémi tanítani való centertámadásainak köszönhetően meg is őriztek (25-21). A második játszmában Szalai Csenge hozta zavarba nyitásaival a százszázalékos mérleggel érkező vendégeket – a pontosan és jól játszó szombathelyiek még fölényesebben nyertek (25-16). A harmadik szettben rendezte sorait az MTK és szoros csatában meg is nyerte (20-25). A negyedik játékrészben is nagyot küzdött a láthatóan fáradó SZoESE, végül minimális különbséggel alulmaradt (23-25). Fej fej mellett haladt a két csapat a döntő, ötödik szettben – a szoros végjátékban a lelkes szurkolók támogatásával sikerült elvennie az éllovas veretlenségét a SZoESE-nek (15-13).

Haladás VSE/Sportiskola–Szent Benedek TA 2:3 (26, -16, -15, 23, -10). – Szombathely, 80 néző, NB II-es női röplabda-mérkőzés, vezette: Őri, Veress.

HVSE/SI: Fatér J., Szendrődi, Varga, Sajben, Perintfalvi, Németh Blanka. Csere: Zoltán (liberó), Dóka (liberó), Sebestyén, Kiss D., Fatér V., Németh Boglárka, Horváth B., Katona. Edző: dr. Mucsi Péter.

Megilletődötten kezdtek, aztán a játszma közepétől magukra találtak a zöld-fehérek, és a kiélezett végjátékot meg is nyerték (28-26). A második etapban állandósult a vendégek fölénye. Főleg a nyitásaik okoztak problémát a hazai térfélen (16-25). A harmadik szettben is végig a vendégek akarata érvényesült (15-25). De nem adták fel a szombathelyi fiatalok, jól nyitottak, jól támadtak és kiharcolták az ötödik játszmát a közvetlen rivális Balatonfüreddel szemben (25-23). A záró etapban kiváló nyitásaikkal a fürediek szereztek előnyt, de 7-8-ra még sikerült felzárkózni. A végjátékot azonban jobban bírta a rivális (10-15). Nagyon izgalmas, hullámhegyekkel és -völgyekkel tarkított mérkőzésen a kevesebbet hibázó, nagyobb játékerőt képviselő csapat győzött.

A SZoESE ötödik helyen áll az A, a HVSE/SI pedig hetedik a B csoportban.