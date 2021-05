Bravúrközelbe jutott a Répcelak a ZTK-nál

A férfi teke Szuperliga 20. fordulójában a papírforma szerint a Szentgotthárd nyerte a Csákánydoroszló elleni vasi rangadót. A Répcelak közel volt a bravúrhoz a Zalaegerszeg otthonában.

Zalaegerszegi TK–Répcelaki SE 5:3 (3577-3531). – Zalaegerszeg, zárt kapuk mögött, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Zalaegerszeg: Kakuk 597, Farkas 612, Fehér 578, Kozma 598, Boanta 622, Nemes 570.

Répcelak: Molnár 614, Móricz 561, Horváth Z. 603, Bíró 561, Pintér 597, Tóth Á. 591. Edző: Kiss Zsolt.

A mérkőzés előtt a Szegedhez hasonlóan 18 győzelemmel és egyetlen döntetlennel álló zalaiak voltak a találkozó esélyesei, de a harmadik Répcelak igencsak nehéz perceket tudott okozni a hazaiaknak. Kezdődött azzal, hogy az első sorban Molnár Pál nagyszerű játékkal (614) le tudta győzni a korábban a répcelakiakat is erősítő, most is a városban élő ötszörös világbajnok Kakuk Leventét (597). Farkas Sándor egyenlített Móricz Zoltánnal szemben.

A második sorban is megosztozott a pontokon a két csapat: Horváth Zoltán biztosan győzte le Fehér Zoltánt, Bíró Pétert viszont Kozma Károly felülmúlta – 2:2, csak 46 fa volt a különbség. A harmadik körben is szerzett csapatpontot a Répcelak, Tóth Áron gyűrte le Nemes Attilát. Pintér Károly viszont nem bírt a nap legjobb eredményét, 622 fát elérő Boanta Claudiuval (3:3). Így aztán a 46-tal több összfa döntött a zalaegerszegiek javára. Ifjúsági: 0:4 (1061-1095). Borsos 551, Muszil/Oswald 510, illetve Varga B. 564, Simon 531.

Thermalpark-Szentgotthárdi VSE–Csákánydoroszlói TE 7:1 (3697-3483). – Szentgotthárd, zárt kapuk mögött, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Cseh B. 661, Cserpnyák M. 636, Walcher 588, Karba B. 595, Somodi 603, Pákai 614. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Csákánydoroszló: Sütő 593, Horváth R. 563, Vilics 559, Danyi 599, Meixner L. 591, Márton Sz. 578. Edző: Musits József.

A Szentgotthárd volt a pályaválasztó, de mindkét csapat otthon érezhette magát, hiszen a csákányiak is Gotthárdon játsszák a hazai bajnokijaikat. A tabellán elfoglalt helyezésnek megfelelően a negyedik Szentgotthárd vette kézbe a mérkőzés irányítását. Az első sorban Cseh Bence (661) és Cserpnyák Martin (636) 2:0-s és tetemes, 141 fás előnyt is kiharcolt. A második sorban Walcher Roman tovább növelte a gotthárdi előnyt, de Danyi Krisztián meg tudta szerezni a jelenleg kieső helyen álló csákányiak becsületpontját. Több csapatpontot azonban már nem engedtek át a hazaiak, Somodi Károly és Pákai Zsolt is 600 fán felüli eredménnyel nyerte a párharcát. Ifjúsági: 4:0 (1150-1111). Cseh M. 561, Karba N. 589, illetve Velekei 584, Márton G. 527.

A bajnokságból még két forduló van hátra, illetve a Csákánydoroszlónak egy elmaradt győri bajnokija is.

Kiemelt képünkön: A répcelaki Molnár Pál Kakuk Leventével szemben tudott pontot szerezni