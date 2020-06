Bravúrközelben, csalódottan – Fazekas és Kriston marad a CVSE-nél

Bár előzetesen nem a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels együttese volt a favorit, az asztalitenisz Final Four döntőjében csak nüanszokon múlott, hogy végül alulmaradt a pécsiekkel szemben. A celliek játékosai egyet aludva a hétfői fináléban történtekre sem tagadják, csalódottak.

A férfi csapatbajnoki döntő estébe nyúló, négyórás hatalmas csatában dőlt el hétfőn a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels és a PTE-PEAC Kalo-Méh között. A párosgyőzelem a pécsieké lett, végül mind a hat egyéni meccset le kellett játszani, hogy dűlőre vigyék a dolgot. A celliek közül Fazekas Péter mindkét találkozóján nyerni tudott, Szita Márton egy meglepetés győzelem mellett egy váratlan vereséget szenvedett, míg Kriston Dániel mindkét meccsén kikapott, az elsőt a siker kapujában bukta el. A végeredmény 4-3 lett a pécsiek javára.

Fazekas Péter az egész Final Four során nagyszerűen játszott, a legbiztosabb pontja volt a csapatnak.

– Az egész éves teljesítménye alapján a Pécs megérdemelten nyert, az alapszakaszban legyőzött bennünket, a párosuk pedig erősebb, mint a miénk – mondta a 39. évében járó játékos, aki zsinórban 12. éve erősíti a cellieket, és részese volt az eddigi nyolc bajnoki címnek is. – Mégis csalódottnak érezzük magunkat, mert meccs közben nekünk állt a zászló, 3-2-re vezettünk, hajszálon múlott, hogy nem mi győztünk. Nehéz volt ez a két nap, főleg fejben. Annak örülök, hogy egyre javuló játékot mutattam, és a kiélezett szituációkat sikerült megnyernem. Szeptemberig biztosan nem lesz már asztalitenisz-verseny. Most egy kis pihenő következik, aztán kezdjük a felkészülést. Természetesen a következő idényben is celldömölki színekben játszom.

Szita Mártonnak viszont a Pécs elleni finálé volt a búcsúmérkőzése a celli csapatban, az új szezont már a Szécsény együttesében kezdi.

– Pályafutásom egyik legfájóbb veresége volt a hétfői, nagyon akartam a győzelmet – mondta Szita Marci, aki a leendő csapat elleni vasárnapi elődöntőben remekelt. – Előzetesen több helyről is hallottam, hogy esetleg majd nem fogok küzdeni a Szécsény elleni elődöntőben. Nagyon rosszul esett, hogy ezt feltételezték rólam. Hiszen hét évig játszottam a celli csapatban, 15 és fél évesen kerültem ide, gyakorlatilag itt nőttem fel. És a kétéves németországi kitérőm után is ide jöttem vissza. Nagyon szép évek voltak ezek, soha nem fogom elfelejteni. Voltak nézeteltérések, elsősorban Fazekas Petivel, és ez tudja is mindenki a pingpongos berkekben.

Viszont szerintem hihetetlenül profin kezeltük az ellentétet, az asztalnál ebből nem érződött semmi, és ott tökéletesen bíztunk egymásban. Ami a finálét illeti, az esélyesebb Demeter ellen kétszettes hátrányból óriási meccset nyertem meg. Viszont Geroldtól, akit általában én szoktam legyőzni, kikaptam. Sajnos rossz volt a felkészülésem. Tudvalévő, hogy a válogatottságot is lemondtam, mert már nem az asztalitenisz a fő irány az életemben, többet akartam a tanulásra koncentrálni.

A vizsgaidőszak alatt csak limitált idő volt a felkészülésre. És úgy gondoltam, hogy a technikával foglalkozom többet, a kondira kisebb hangsúlyt fektettem. Úgy gondoltam, hogy három meccset bírnom kell. Nos, a harmadikat már nem bírtam, a Gerold elleni meccset fizikailag vesztettem el – árulta el a 24 éves játékos, aki miután elvégezte a Corvinus Egyetem közgazdasági szakát, most az ELTE-n matematikusnak tanul. Angolból szakmai felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, ezen a nyelven előadásokat is tart, de kommentártorkodott az asztalitenisz-vb-n is. Németből középfokú nyelvvizsgája van. Kínaiból még nincs, viszont több éve tanulja azt a nyelvet is.

– Pedig jól indult a döntő – idézte fel Kriston Dániel. – Jól sikerült a beírás, hogy én játsszam először a szerb válogatott Petővel. 2:1-re vezettem és a negyedik szettben is 9-6-ra. Onnan buktam el. Később kiderült, hogy ez is egy kulcsmeccs volt a végeredményhez. Összességében jó formában éreztem magam, a hosszú kihagyás után jól ment a játék. Nagyon izgalmas döntőt láttak a nézők, de jóval színvonalasabb is lehetett volna a játék, ha nem vadonatúj, versenysportra alkalmatlan asztalon rendezték volna. Mindenkit zavart, nagyon csúszott az asztal, teljesen kiszámíthatatlan volt, mikor mi fog történni rajta. Mindent korrigálni kellett, sajnos, számomra így élvezhetetlenek voltak a labdamenetek.

Akárcsak Fazekasnak, Kristonnak is további egy évre szól a szerződése a CVSE-vel.

Fehér Lászlótól, Celldömölk polgármesterétől, a Magyar Asztalitenisz Szövetség egyik alelnökétől és Lórántfy Tibortól, a klub elnökétől megtudtuk, hogy Szita Márton helyére egy 25 esztendős osztrák válogatott játékost, a török felmenőkkel rendelkező David Serdaroglut szerződtették. Amúgy a koronavírus-járvány megnehezítette a celli klub helyzetét is. Jelen ismeretek szerint legjobb esetben is mintegy 15 százalékkal kisebb költségvetésből gazdálkodhatnak. Próbálnak még szponzorokat találni, de bércsökkentést is be kellett vetni. Az NB I-es csapatukban játszó, de utánpótlásedzőként is dolgozó Böhm Attilát nem tudják megtartani. Az extraligás mellett az NB I-es csapat marad, de az NB II-est megszüntetik. Azon a törekvésen azonban biztosan nem változtatnak, hogy az egyesületben az utánpótlásképzésen van a fő hangsúly.