Bronzéremmel zárt Hámori

Értékes bronzéremmel zárta szereplését a 65. Bocskai István nemzetközi emlékversenyen a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület versenyzője, Hámori Luca.

A hagyományos, népszerű nemzetközi tornára 22 ország több mint 200 sportolója nevezett. Az erős, népes mezőnyben ott volt a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület két versenyzője, Hámori Luca (69 kg) és Ambrus Viktória (69 kg, büki szakosztály) – mindketten második évüket töltik a felnőttek között. Hámori Ádám (91 kg) és Jankó Krisztián (69 kg) sérülés miatt hagyta ki a tornát. Viktória az első meccsét elbukta, Luca viszont remekül teljesített, osztrák, majd holland ellenfelét is legyőzte, végül az elődöntőben egy francia rivális ellen maradt alul.

– Ambrus Viktória sajnos rossz napot fogott ki – elevenítette fel a történéseket Varsányi Áron, a kőszegi Fitt-Box ÖE vezetőedzője. – Magyar riválisa kellemetlen, dulakodó stílusban bokszolt, Viki pedig nemigen tudta kontrollálni a belharcot. Sajnálom, hogy így alakult, mert egyébként egy nyerhetőnek tűnő mérkőzést bukott el. Luca első, osztrák ellenfelét magabiztos bunyóval, egyhangú pontozással verte. A következő, holland riválisa ellen is remekelt, már az első negyedben rá kellett számolni a lányra. Aki azonban nem adta fel, jól bírta, visszajött a meccsbe – de Luca győzelmét nem fenyegette veszély. Következett egy rutinos, erős francia lány. Színvonalas, kemény meccset hoztak öszsze, megosztott pontozással végül Luca elbukta az elődöntőt – nem csak az én véleményem, hogy az eredmény alakulhatott volna másképpen is. De a bronzérem is szépen csillog, és ami a legfontosabb, Luca remekül bokszolt. Az elmúlt időszakban vállműtéten esett át, betegség hátráltatta, emiatt jó egy éve nem vívott nemzetközi mérkőzést, kevés alkalommal léphetett ringbe. Lassan fizikálisan is utoléri magát – remekül bírta a sorozatterhelést. Több edzőkolléga is méltatta a debreceni teljesítményét, sok van benne, ha így fejlődik tovább, bizony odaérhet a nemzetközi elitbe is. Nincs időnk szusszanni, a Bocskain begyűjtött tapasztalatok alapján dolgozunk tovább, hamarosan ugyanis válogatóverseny vár a lányokra az U22-es Európa-bajnokságon való részvételért.

Kiemelt képünkön: Hámori Luca (balról) két nemzetközi összecsapást is megnyert a Bocskai-emlékversenyen