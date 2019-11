Bronzérmes lett a serdülőcsapat

Huzsvár Erik és Szántosi Dávid bronzérmet szerzett a serdülő fiúk asztalitenisz-csapatversenyében az ITTF Junior Circuit Arena Savaria-beli állomásán.

Pénteken és szombaton a csapatversenyekkel folytatódott az Arena Savariában a Hunga­rian Open nemzetközi utánpótlás asztalitenisz-verseny. A serdülő fiúknál a magyar válogatott három csapatot is indított – ám a csoportkörből csak egyetlen gárda jutott tovább, az egyes számú, a Huzs­vár Erik–Szántosi Dávid összetételű kettős. A duó a csoportmeccsek során a fehéroroszokat, a svédeket és a finneket egyaránt 3-0-ra verte.

A negyeddöntőben Belgium (3-0) sem jelentett akadályt a magyarok számára, meggyőző teljesítményt nyújtva nyertek Huzsvárék. Az elődöntőben a Movielanu, Chirita alkotta román csapat azonban 3-0-ra nyert, így a Huzsvár–Szántosi páros szépen csillogó bronzérmet szerzett. Tulajdonképpen papírforma eredmény született, hiszen a román páros két tagja végzett az első két helyen az egy hónapja rendezett Európai Top 10 bajnokságon.

A serdülő párost az Aréna Savariában Kína nyerte. A serdülő lányoknál szintén három együttes képviselte hazánkat – ám egyik páros sem jutott tovább csoportjából. A versenyt itt is a kínai együttes nyerte. Az ifjúsági fiúcsapatoknál két magyar együtt állt asztalhoz – de egyik sem kvalifikálta magát a legjobb nyolc közé. Az ifiknél sem borult a papírforma, itt is a kínaiak nyertek. Az ifjúsági lányoknál két magyar együttes indult, de egyiknek sem sikerült továbbverekednie magát csoportjából. A lányoknál is a kínai gárda szerezte meg az aranyérmet.