Búcsú az AAK-tól

Vereséggel búcsúzott az Alpok Adria Kupa idei sorozatától az Egis Körmend fiatal csapata. A piros-feketék nem tudtak törleszteni az osztrák vereségért, ezúttal tizenkilenc ponttal maradtak alul.

Egis Körmend – BC Hallmann Vienna 75-94 (22-29, 17-26, 19-26, 17-13). – Körmend, 200 néző, férfi kosárlabda Alpok Adria Kupa, csoportmérkőzés, vezette: Farkas G., Horváth A., Földesi Á.

Körmend: KISS M. 12/3, Kiss B. 11/9, Kozma 6/3, MARTINEZ 14/6, Balogh 15/3 Csere: Kelechi 6, Herczeg 1, Habel 2, Szivós 6/3, Vargovics 2 Vezetőedző: Patai Benjamin

Vienna: TRMAL 15/3, RADAKOVICS 24/24, SHOUTVIN 34/9, Gvozden 8, Detrich 6/6. Csere: Zdravkovic 2,Trbovic 5. Vezetőedző: Luigi Gresta.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 11-16. 8. perc: 17-25. 12. perc: 24-34. 17. perc: 36-48. 27. perc: 54-73. 29. perc: 56-81. 31. perc: 60-81. 34. perc: 66-87.

Kipontozódott: Trmal (37.).

Az Egis Körmend fiatal csapata tartalékosan lépett pályára, hiszen Takács Kristóf, Oroszi Bence, Durázi Krisztofer és Németh Ákos is elutazott a felnőtt kerettel Ukrajnába. Ennek ellenére a mérkőzés legelejét jobban kapta el a házigazda, de aztán fokozatosan éreztette erőfölényét a BC Hallmann Vienna együttese. Már a félidőre tetemes előny birtokába kerültek az osztrákok (39-55) és ezt az előnyt végig meg is őrizték. A vendégek jól dobtak távolról, igaz, a hazai együttes is próbálkozott, de jóval kevesebb sikerrel. Három negyedet megnyert a vendég, az utolsó etapban viszont már kiengedett, így a záró játékrészt hozták a vasi fiatalok. Nem volt kérdés a Vienna győzelme, érvényesült a papírforma, de a körmendi fiatalok ezúttal bátrabban játszottak és próbálták megnehezíteni a bécsiek dolgát. Ezúttal sikerült húsz ponton belül maradni, ami előrelépés a bécsi 34 pontos fiaskóhoz képest.

A Körmend a C csoport negyedikjeként búcsúzott az Alpok Adria Kupától, egy csoportkör után öt vereséggel és egy győzelemmel szállt ki a nemzetközi sorozatból.