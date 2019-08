Búcsú huszonegy szezon után – Schimmer Szabolccsal beszélgettünk

Huszonegy esztendő után távozik a Szombathelyi Haladás labdarúgócsapatától Schimmer Szabolcs.

A 35 esztendős, sárvári születésű Schimmer Szabolcs az általános iskolában édesapjánál, Schimmer Ferencnél kezdett el futballozni, majd Máté Csabához került. Aztán 14 éves korában hívta a Győr és a Haladás is, utóbbit választotta, a szombathelyi zöld-fehéreknél Artner Tamás lett az első edzője. Majd a különböző korosztályokban is Artner irányítása alatt pallérozódott. Schimmert a Haladás akkori edzője, Bozsik Péter 2003 októberében egy Pécs elleni hazai 0-0-s meccsen az első félidőben küldte a pályára – ekkor debütált az első csapatban. Schimmer azt követően is hű maradt a zöld-fehér mezhez – az NB I-ben 236 meccsen lépett pályára, öt gólt szerzett.

Ám eljött a búcsú ideje, a jobb oldali védő kontraktusa 2019. június 30-án lejárt, a Haladás nem hosszabbított vele szerződést.

– Érdekes, mert sokáig csatár voltam, aztán Csertői Aurél vezényelt hátra a védelem jobb oldalára – mondta Schimmer Szabolcs. – Nem bántam meg a váltást, hiszen a mai modern futballban már a védőnek sem csupán védekeznie kell, hanem bátran felzárkózhat a támadásokhoz. És persze azt sem bántam meg, hogy végig hű maradtam a Haladáshoz. Az évek során voltak NB I-es megkereséseim is, de hiába ajánlottak gyakran több pénzt, szakmailag nem éreztem volna előrelépésnek a váltást. Meg persze szerettem itt játszani – rengeteg gyönyörű élmény köt a Halihoz.

A legemlékezetesebb meccs az új stadion avatója, a Fradi elleni 2-1-es diadal volt. A 85. percben lőttük a győztes gólt, és olyan varázslatos hangulat uralkodott a stadionban, amelyet korábban soha sehol sem tapasztaltam. Amíg élek, nem felejtem el. Büszkén gondolok vissza a régi stadionban kivívott NB II-es bajnoki címekre, a történelmi bronzéremre, az Európa-liga-szereplésre. Rengeteg jó játékossal futballoztam együtt a Haliban, de mindig azok voltak az igazán jó csapatok, amelyek a helyi kötődésű futballistákra épültek. Sokan gyermekkorunktól ismertük egymást, remek közösséget alkottunk.

A legjobb edző akivel dolgoztam? Egy-két kivételtől eltekintve csupa jó szakembert ismertem meg. Hálás vagyok Artner Tamásnak, hogy a Haladáshoz hozott és foglalkozott velem, Róth Antallal is élmény volt dolgozni, csakúgy, mint Csertői Auréllal. Aczél Zoltánnál remek formában voltam, Michal Hipp pedig akkor is bízott bennem, amikor sokan leírtak. Az utóbbi egy-két év nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, úgy érzem, méltatlanul kezeltek a klubnál. A hét elején pedig telefonon hívtak fel, hogy nem hosszabbítanak velem szerződést. Pedig remek erőben voltam, a felkészülés elején mért fizikai teszteken a legjobbak között végeztem – ha rajtam múlik, maradok a Haladásban.

Elfogadom a döntést, csak azt sajnálom, hogy az utolsó NB I-es meccsen nem tudtam elbúcsúzni a közönségtől. A Halinak nagyon sok sikert kívánok, és drukkolok, hogy jusson vissza az első osztályba. Jólesett, hogy a csapatból azóta is többen kerestek azzal: nemcsak a pályáról, az öltözőből is hiányzom. Sokat kaptam a klubtól, de szerintem sokat is adtam. Az biztos, hogy még pár évig szeretnék focizni, egyelőre nem tudom, hol folytatom a pályafutásomat. Aztán ki tudja, lehet, hogy egyszer visszatérek a Haladáshoz.