Bükön segítik az első lakáshoz jutó helyi fiatalokat

Évről évre egyre nő a házasodási kedv Bükön, a kormányzati családtámogatási intézkedések mellett az első lakáshoz jutók helyi támogatása is motiváló.

2015-ben és 2016-ban 28-28, 2017-ben 30, aztán 2018-ban 37, tavaly már 43 esküvő volt, idén 42 és még hármat terveznek decemberre – számolt Csordásné Major Tünde anyakönyvvezető. A vírushelyzet és az annak nyomán hozott intézkedések függvénye, hogy a még tervezett esketéseket meg lehet-e tartani. Emlékeztetett, hogy november 11-e óta csak a tanúk, szülők, nagyszülők, testvérek és a házasulók gyermekei vehetnek részt a ceremónián a pár mellett.

A vírushelyzet első hulláma idején tavasszal többen halasztották az igeneket nyárra, aztán októberben is volt változás, akkor a vendéglátóhelyek 23 órai zárása miatt nem elmaradtak, hanem késő délutániból kora délutániak lettek az esküvők.

Az anyakönyvvezető elmondta azt is: az utóbbi években egyre fiatalabbak a párok, egyre többen a húszas éveikben házasodnak. Csordásné Major Tünde szerint a kormányzati családtámogatási intézkedések mellett a büki önkormányzat lakáshoz jutási támogatásának megemelt összege is motiváló tényező.

Használt és új építésű első lakás vásárlásához is igényelhetnek segítséget a helyi fiatalok. Idén novemberig öt pár kapott támogatást, összesen 6,5 millió forintot, az előző öt évben pedig összesen 34 első lakáshoz jutót támogatott az önkormányzat csaknem 36 millió forinttal, számolt be Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető.